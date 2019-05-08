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08.05.2019 15:39
Рубрика: Власть

МИД: США не вернутся к выполнению СВПД по иранской ядерной программе

Текст: Иван Карташов
В Москве осознают, что Соединенные Штаты не вернутся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Кремль прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

"Можно потребовать от США возвращения к СВПД, но это будет пропагандистская акция. И этого не произойдет. Администрация в Вашингтоне была конкретна в своих намерениях", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Слова главы российского внешнеполитического ведомства цитирует ТАСС.

Напомним, 8 мая 2018 года Вашингтон официально объявил о своем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении ранее снятых санкций против Тегерана, которые среди прочего предусматривали наложение рестрикций на страны, ведущие сотрудничество с Ираном в экономической сфере.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Лавров: Безответственное поведение США - причина ситуации вокруг СВПД

Ранее в среду в годовщину выхода США из соглашения Тегеран уведомил послов Великобритании, Германии, Китая, Франции и России о прекращении выполнения ИРИ части обязательств, предусмотренных СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани дал европейским странам 60 дней на возобновление переговоров и выполнение своих обязательств, предусмотренных соглашением. На этот период Тегеран приостанавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

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