Матвиенко отметила вклад Крылатова в музыку кино

Композитор Евгений Крылатов написал множество прекрасных произведений, но самыми запоминающимися стали его работы в кинематографе, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Евгений Павлович был замечательным композитором, бесконечно преданным своему делу. Он работал в самых разных жанрах, написал множество красивых, добрых, жизнеутверждающих произведений, наполненных теплотой и самыми светлыми чувствами", - говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной в Союз композиторов России.

По мнению главы верхней палаты парламента, особенно плодотворно творчество Крылатова проявилось в кинематографе. "Музыка к художественным фильмам навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников его таланта, всех, кто его знал и ценил", - отметила Валентина Матвиенко. Она также попросила передать слова поддержки и сочувствия родным и близким композитора.

Евгений Крылатов скончался в среду, 8 мая, в Москве на 86-м году жизни. За свою долгую творческую карьеру он написал музыку к полутора сотням мультипликационных и кинофильмов, в том числе к таким известным и любимым российскими зрителями, как "Чародеи", "Гостья из будущего", "Приключения Электроника", "Простоквашино", "Умка", "Дети понедельника", "Волшебник изумрудного города", "Достояние республики" и другим.

По словам дочери композитора Марии, причиной его смерти стала двусторонняя пневмония. О месте и времени прощения с Евгением Крылатовым будет объявлено позже.