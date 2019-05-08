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Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова

Музыка
    08.05.2019, 13:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Мария Крылатова, музыковед и историк христианства, дочь знакового советского, российского композитора Евгения Крылатова, подтвердила, что Евгений Павлович ушел сегодня из жизни в возрасте 85 лет в Москве.

Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
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"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - приводит слова женщины ТАСС.

О месте и времени прощания с Крылатовым станет известно позднее.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Свердловской области. Автор музыки и песен к более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам.

Среди них "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", "Умка", "Кольца Альманзора", "Простоквашино", "Цветик-семицветик", "Выстрел в гробу".

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