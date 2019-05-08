Минфин разместил ОФЗ на 99 миллиардов рублей

Минфин на недельных аукционах 8 мая продал облигаций федерального займа (ОФЗ) на 99,3 миллиарда рублей. Это следует из сообщений ведомства.

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. При объеме спроса 115,627 миллиарда рублей были размещены бумаги на 73,318 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,17 процента годовых.

На втором аукционе министерство предлагало ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года. Спрос составил 70,184 миллиарда рублей, продать удалось облигаций на 25,989 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,88 процента годовых.

Таким образом, общий объем размещения бумаг на аукционах 8 мая составил 99,307 миллиарда рублей. Предыдущие недельные аукционы проходили 24 апреля (1 мая они не проводились из-за праздников), на них Минфин продал ОФЗ почти на 59 миллиардов рублей. 17 апреля ведомство реализовало госдолга более чем на 124 миллиарда рублей, размещения же на аукционах 10 апреля стали рекордными - 137,14 миллиарда.

Всего за апрель Минфин продал ОФЗ на 403,8 миллиарда рублей. Таким образом, вместе с сегодняшними размещениями продажи с начала апреля составили 503,107 миллиарда при плане заимствований на весь второй квартал в 600 миллиардов рублей. План по займам на первый квартал 2019 года в 450 миллиардов Минфин перевыполнил на 64 миллиарда рублей.