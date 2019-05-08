Минск: Историческая память - основа национального самосознания

Величие и всемирно-историческое значение подвига народов, победивших фашизм, прежде всего советских людей, внесших решающий вклад в разгром гитлеризма, по словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, символизирует праздник Великой Победы.

Об этом военачальник заявил 8 мая на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает БЕЛТА. Министр обороны подчеркнул, что триумф СССР в Великой Отечественной войне - "одно из самых ярких и значимых событий в истории человечества".

Он напомнил, что в этом году РБ празднует 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе стратегической наступательной операции "Багратион". А 16 июля исполняется юбилейная дата со дня проведения парада белорусских партизан в белорусской столице. Кстати, это оказался единственным в истории всех войн партизанский парад.

Вместе с тем, по словам Равкова, уроки военной истории усвоены не до конца: появляются все новые глобальные вызовы. В этой связи, полагает министр обороны, актуальна инициатива главы белорусского государства о запуске нового Хельсинкского процесса. Он должен быть направлен, по его мнению, "на мирное политическое урегулирование существующих и предотвращение возможных конфликтов".

Среди стратегических национальных интересов РБ генерал обозначил, прежде всего, обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета и незыблемости конституционного строя. Именно для их реализации, по его мнению, проводится многовекторная внешнеполитическая деятельность страны, которую он назвал "донором безопасности".

Одновременно, добавил он, республика принимает меры и к обеспечению собственной безопасности. "Ни у кого не должно быть сомнений в том, что стабильность и мир будут надежно сохранены и впредь", - резюмировал министр.

Торжественное собрание и праздничный концерт прошли во Дворе Республики. Главным символом концерта стал "Поезд Победы", который присутствует на сцене и в зале визуально. Это - своеобразная машина времени, благодаря которой участники концерта "проносятся от предвоенной эпохи, сквозь войну и оказываются в современном Минске", комментирует агентство.

В диалоге поколений незримо принимают участие герои войны - реальные люди, которые участвовали в обороне страны, партизанском движении, освобождении страны. Фотографии этих людей - на видеоэкранах. А исполнители программы - популярные белорусские драматические артисты и молодые солисты оперы.