Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию свидетельствует о том, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги", пишет в авторской колонке в Suddeutsche Zeitung обозреватель Даниэль Бресслер.

По всей вероятности, США достали союзников своими непрогнозируемыми действиями. Решение госсекретаря в статье в консервативном издании называется не иначе как "невежливость" или даже "бесстыдство".

"Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", - констатирует журналист, размышляя при этом, что могло оказаться для американского высокопоставленного чиновника важнее, чем консультации с руководством ведущей страны Евросоюза.

В статье также отмечается, что внешняя политика Вашингтона при Трампе по-своему стала предсказуемой. Вашингтон исходит из того, что собственные интересы необходимо проводить не с помощью "умной" дипломатии, а "посредством грубой властной политики", невзирая на союзников. "Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы", - подчеркивает Бресслер. В материале также выражается надежда, что после ухода Трампа США снова станут для Германии настоящим партнером и соратником.

Между тем во вторник стало известно о том, что госсекретарь США неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом и вместо этого посетил Багдад. Ранее администрация США подтвердила, что американцам не удалось отговорить Берлин от поддержки реализации проекта "Северный поток-2".