Новости

В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней 10:12
Кто разбрасывает саморезы на дорогах 10:12
На Алтае депутата будут судить за расправу над работником 10:09
В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне 10:07
В Самаре эвакуировали из отеля 42 человек из-за пожара 09:51
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали 09:47
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров 09:45
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги" 09:44
"Бессмертный полк" пройдет по 9 городам в Греции 09:38
Банк России отчитался об убытке за 2018 год 09:28
США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя 09:15
Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем 09:14
Lexus тестирует обновленного близнеца Toyota Land Cruiser Prado 09:12
Из алмазного рудника из-за загазованности эвакуировали шахтеров 09:08
Украинский эксперт предложил установить на границе с РФ ядерные мины 08:35
Семь туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая 08:31
Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии 08:28
Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу 08:24
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины 08:19
Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью 08:07
В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности 08:01
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 07:55
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов 07:50
В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей 07:34
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 09:44
Рубрика: В мире

Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"

Текст: Александр Саможнев

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию свидетельствует о том, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги", пишет в авторской колонке в Suddeutsche Zeitung обозреватель Даниэль Бресслер.

По всей вероятности, США достали союзников своими непрогнозируемыми действиями. Решение госсекретаря в статье в консервативном издании называется не иначе как "невежливость" или даже "бесстыдство".

Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций

"Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", - констатирует журналист, размышляя при этом, что могло оказаться для американского высокопоставленного чиновника важнее, чем консультации с руководством ведущей страны Евросоюза.

В статье также отмечается, что внешняя политика Вашингтона при Трампе по-своему стала предсказуемой. Вашингтон исходит из того, что собственные интересы необходимо проводить не с помощью "умной" дипломатии, а "посредством грубой властной политики", невзирая на союзников. "Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы", - подчеркивает Бресслер. В материале также выражается надежда, что после ухода Трампа США снова станут для Германии настоящим партнером и соратником.

Между тем во вторник стало известно о том, что госсекретарь США неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом и вместо этого посетил Багдад. Ранее администрация США подтвердила, что американцам не удалось отговорить Берлин от поддержки реализации проекта "Северный поток-2".

В мире Европа Германия В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали
В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"