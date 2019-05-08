Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.

На поиски и доказательство подлинности артефакта ушло более сорока лет, рассказал ТАСС историк и предприниматель Кит Мелтон, передавший экспонат в дар музею.

Напомним, на протяжении нескольких десятилетий считалось, что печально знаменитое орудие убийства украли. Оказалось, что долгое время оно пылилось под кроватью у мексиканки Аны Алисии Салас. По ее словам, отец изъял ледоруб из архива полицейского участка в Мехико, чтобы сохранить для потомков. По другой версии, в 1960-х годах коллеги подарили Альфреду Саласу ледоруб как памятный сувенир перед выходом на пенсию. Так или иначе, ледоруб (на котором сохранились следы крови) достался Ане Алисии Салас в наследство, а в 2005 году она решила выставить его на торги.