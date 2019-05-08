Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне. Ее сопровождал нынешний руководитель сайта Wikileaks Кристин Храфнсон.

Как заявила Памела Андресон, Ассанж не совершал насильственных действий, а потому не заслужил наказания в виде лишения свободы в тюрьме усиленного режима. Данные посетители стали первыми, кого допустили к Ассанжу спустя месяц после заключения.

Ранее американская актриса заявила о том, что была шокирована в связи с задержанием основателя WikiLeaks. Она обрушилась с критикой на британские и эквадорские власти и предположила, что Лондон таким образом пытается отвлечь внимание населения от проблемы Brexit.

Джулиан Ассанж скрывался в дипмисии Эквадора с 2012 года. Вестминстерский суд Лондона признал Ассанжа виновным по обвинению в нарушении условий залога и неявке в суд в 2012 году и приговорил его к 50 неделям тюрьмы. Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks пройдут 30 мая.