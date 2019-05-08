Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы

На сайте Кремля сегодня появилась новость про поздравления с Днем Победы, направленные российским президентом лидерам бывших советских республик, а также гражданам этих стран - кроме президентов Украины и Грузии - Владимир Путин отдельно поздравил народы этих стран.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему президент Украины не получил поздравление. Избранный глава государства Владимир Зеленский пока не вступил в должность, напомнил он. Так что сейчас президент Украины - Петр Порошенко.

"И ранее Путин в предыдущие годы Порошенко не поздравлял, но говорил, что отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения народов двух стран - именно поэтому президент Путин поздравляет народ и ветеранов Украины", - объяснил Песков.