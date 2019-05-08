Раскрыта одна из тайн популярности кроссоверов

Британская ассоциация потребителей Which?, стоящая на страже интересов покупателей, провела независимое исследование, целью которого было выяснить, насколько владельцы SUV переплачивают за топливо по сравнению с владельцами соразмерных седанов, универсалов и хэтчбеков.

За основу взяли средний годовой пробег "британцев" - порядка 15 600 км. У субкомпактов пробег чуть меньше, в среднем он составляет 13 500 км. В исследовании учитывали показатели расхода топлива в смешанном цикле.

Владельцы автомобилей B-класса, к примеру, Nissan Juke и Ford Fiesta, тратят на топливо в год 1 092 и 962 фунта стерлингов соответственно. Тот, кто предпочитает кроссоверы Volvo XC40 или BMW X1, заплатит по итогам года на 154 британских фунта больше, чем те, кто ездит на соразмерных Honda Civic и Volkswagen Golf.

Kia Sportage и иже с ним потребуют почти на 200 фунтов больше, чтобы утолить свою топливную жажду, чем среднеразмерный универсал. Не стало открытием, что большие кроссоверы требуют больших затрат: на 409 фунтов стерлингов больше придётся отдать за бензин владельцам таких машин, как Volvo XC90 или BMW X5, чем тем, кто ездит за рулём универсала BMW 5 Series.

Также в отчёте Which? содержится информация о сравнении затрат на топливо для компактного кроссовера и для седана или хэтча более крупных размеров. Эксперты подсчитали выгоду и в случае выбора автомобиля с дизельным двигателем: в малом классе дизель не оправдывает себя и показывает экономию в пределах 200 фунтов, а вот для среднеразмерных авто выгода существенная - до тысячи фунтов. Большие SUV почему-то обошли вниманием.

Вывод, который сделали эксперты: те, кто говорит, что кроссоверы и внедорожники бьют по кошельку и вредят окружающей среде больше, чем легковые аналоги, сильно преувеличивают. В среднем владельцы компактных и среднеразмерных SUV переплачивают за топливо примерно на 12% (в случае с большими разница в два раза больше), но при этом располагают высоким клиренсом и полным приводом.