Ярославский пристав вычислил должника по любовной переписке

В Ярославской области судебный пристав нашел скрывавшегося должника по алиментам, затеяв с ним любовную переписку.

В региональном управлении ФССП рассказали, что мужчина задолжал своему ребенку 378 тысяч рублей. Выплачивать деньги он не собирался, на контакт с приставами не шел и по месту жительства не появлялся.

Тогда пристав решил найти должника через соцсети. Отыскал его страницу, представился девушкой, которая не прочь познакомиться, и начал игривую переписку. Безответственный родитель очень скоро назначил подруге свидание. Правда, в больничной палате, где в тот момент лечился.

- Таким образом, местонахождение должника было установлено. В назначенное время по согласованию с лечащим врачом на "свидание" пришли судебный пристав-исполнитель и дознаватель, - рассказала официальный представитель УФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.

В отношении злостного должника возбуждено уголовное дело. Всего с начала 2019 года в отношении должников по алиментам ярославские судебные приставы возбудили 205 уголовных дел.