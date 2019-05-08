Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака

Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому - они получили сроки в колонии общего режима. При этом суд постановил уничтожить фигурировавший в деле предмет - стул, которым Кокорин-старший нанес удар чиновнику Денису Паку.

Все четверо были арестованы в октябре прошлого года после драк в центре Москвы. Один из инцидентов, в частности, произошел в кафе, где спортсмены, судя по показаниям свидетелей, находившиеся в нетрезвом состоянии, вступили в конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Александр Кокорин, в частности, ударил Пака стулом. Чуть ранее в тот же день у Кокорина и компании произошел конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

Решением суда братья Кокорины осуждены на 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год 5 месяцев в аналогичных условиях.