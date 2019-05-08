Воробьев: Подмосковье настроено на оперативное исполнение нацпроектов

Московская область настроена на оперативную реализацию нацпроектов, что позволит быстрее добиться результатов, которые почувствуют жители, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- Как сказал сегодня президент, людям не интересны обещания и планы, им нужен результат сейчас, а не в отведенном будущем, - подчеркнул Воробьев, комментируя итоги заседания Госсовета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В регионах нацпроекты реализуются при поддержке федерального бюджета. Для Подмосковья, по словам губернатора, особенно важна эта поддержка в сфере здравоохранения.

"Это, в первую очередь, строительство областной детской больницы в Красногорске, нового корпуса онкодиспансера в Балашихе", - уточнил Андрей Воробьев. Также в этом году будет закуплено оборудование для 70 больниц и поликлиник в муниципалитетах области.

"А в рамках нацпроекта по экологии мы в 2019 году планируем закончить реабилитацию "Кучино" и приступить к рекультивации еще шести закрытых полигонов", - добавил глава Московской области.