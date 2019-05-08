Путин призвал закрыть долги по нацпроектам

Бюрократия и безосновательные переносы сроков при реализации нацпроектов недопустимы. Нужно закрыть правовые долги и снять все финансовые вопросы, а также пресечь сомнительную практику передачи заказов "своим" предприятиям, а не тем, кто лучше. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Губернаторы должны лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов - но нельзя перекладывать на них все заботы, также сказал он.

Заседание глава государства начал минутой молчания в память о погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево.

Почтив память жертв этой трагедии, собравшиеся перешли к повестке. Год назад был подписан указ о национальных целях и стратегических задачах развития, напомнил Владимир Путин, и началась работа над нацпроектами, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы.

Президент предложил провести инвентаризацию - "предметно и критично, не обходя острые углы", посмотреть, что уже удалось сделать, где есть продвижение вперед, а где - очевидные сбои. "Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы", - подчеркнул он. Они ждут конкретных результатов, причем не в отдаленном будущем, а сейчас.

"К сожалению, мы вновь - нередко, не всегда, но нередко - сталкиваемся с инертным, бюрократическим подходом, - раскритиковал глава государства, - с желанием переложить ответственность, сдвинуть массив содержательной работы "на потом". "То и дело безосновательно, буквально по своему усмотрению, переносятся сроки подготовки нормативных актов и реализации мероприятий нацпроектов. Одна задержка тянет за собой целую цепочку других - в итоге работа буксует", - заметил он.

Путин призвал жестко упорядочить практику переноса контрольных сроков. "Это должно быть редким аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться", - сказал он. "Когда в Послании подчеркивал, что времени на раскачку нет - это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, федеральным ведомствам региональным и муниципальным командам. Прошу им руководствоваться постоянно, а не к отчетным датам и сроку исполнения поручений", - обозначил президент.

"Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий", - подчеркнул глава государства. "Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны", - пояснил он.

"Но это вовсе не значит, что все заботы можно переложить на регионы и спрашивать с них только отчетность", - продолжил Путин. Работа над нацпроектами - совместная, пояснил он. И федеральные структуры должны выступать партнерами регионов, нужны постоянно действующие штабы.

"Не по всем проектам сформирована необходимая нормативно-правовая база и выпущены подзаконные акты", - также заметил глава государства. "Отстает и методическое сопровождение. И все это затрудняет работу на местах", - оценил он.

"Отмечены сбои в финансировании отдельных нацпроектов. Все эти вопросы обсуждались, - подчеркнул президент. - Необходимо в кратчайшие сроки, но, конечно, не впопыхах, не в спешке, а качественно закрывать правовые долги, снять все финансовые вопросы, устранить другие организационные проблемы и пробелы". "Все это наша внутренняя управленческая кухня - те самые технические вопросы, не столь значимые для граждан, но именно эти детали имеют принципиальное значение для достижения результатов по нацпроектам, так же, как открытость, прозрачность проектной работы, постоянная обратная связь с гражданами, общественный контроль", - добавил он.

"И, конечно, важно обеспечить равные возможности, справедливые условия участия в реализации нацпроектов, - заявил Путин. - В этом основа их эффективности, доверия к нашим действиям со стороны людей, общества и бизнеса". Глава государства привел пример: одна из системных задач нацпроектов - сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологическую продукцию, прежде всего отечественную, дать предприятиям возможность закрепиться на внутреннем рынке, нарастить объемы выпускаемой техники и начать экспорт. Но на практике появляются искусственные барьеры, техзадания "рисуются" под конкретного производителя, иногда зарубежного, а другие компании задвигаются на периферию - "у них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях", сказал президент. "Побеждают в данном случае не лучшие, а "свои", далеко не с оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов", - заметил он и призвал пресечь сомнительную практику.

"Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надежности", - заявил глава государства и поручил ФАС серьезно усилить контроль за такими закупками и регулярно сообщать и ему, и премьер-министру. Минфин и казначейство должны в конце года проанализировать закупочную кампанию в рамках нацпроектов на местах и также представить доклад. "Эти и другие материалы станут основой для подведения итогов и объективной оценки деятельности всех уровней власти по реализации нацпроектов и других наших ключевых программ развития", - подытожил президент.