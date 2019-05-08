В Башкирии арестовали поджигателя дома, в котором погибли дети

Суд избрал меру пресечения 29-летнему жителю Давлеканово, которого задержали по подозрению в поджоге. Мужчине предъявили обвинение в убийстве матери и двоих ее детей общеопасным способом. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что преступление совершено в ночь с 6 на 7 мая из чувства ревности. По версии следствия, обвиняемый разозлился, что женщина не открыла ему дверь, и с помощью бумаги с двух сторон поджег веранду дома, а затем ушел. В результате 30-летняя женщина, ее девятилетний сын и шестилетняя дочь погибли от отравления угарным газом.

Следователи настаивают на том, что обвиняемый знал, что его возлюбленная живет не одна, а с двумя детьми. Однако сам задержанный признал вину лишь частично, заявив на допросе, что не подозревал, что в доме в момент поджога были люди.