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08.05.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На поиски пропавших в горах Алтая туристов вылетели два вертолета

Текст: Наталья Граф (Республика Алтай)
К месту предполагаемого схода лавины в горах Республики Алтай вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями и кинологами из Горно-Алтайска и Абакана.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

В готовности к вылету также находится группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда в количестве 10 спасателей и двух кинологических расчетов.

- Лавина имеет достаточно значительные объемы, поэтому поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределенное время, - сообщил начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков. - Для наращивания группировки сил и средств созданы необходимые резервы. Поисково-спасательные подразделения приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Новосибирские власти окажут помощь семьям погибших на Алтае туристов

Как сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко, погода для проведения спасательной операции благоприятная.

Напомним, группа новосибирских туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай 6 мая. По предварительным данным, из 9 человек выжили только две девушки. Сегодня они смогли добраться до села Кош-Агач и сообщить о случившемся.

- Состояние выживших девушек удовлетворительное, - говорит Светлана Ляшко. - С ними будут работать психологи.

Как выяснилось, группа туристов была зарегистрированной и сообщила о своем маршруте в МЧС. Жители Новосибирска отправились на покорение алтайских вершин 1 мая и планировали завершить туристический поход через две недели. Руководил группой опытный наставник - глава туристского клуба НГУ Николай Симонов. По данным спасателей, лавиноопасная ситуация в эти дни в горах не прогнозировалась. Среди пропавших туристов - главный редактор сайта "Наукоград-пресс" Валерия Одаренко.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск СФО Новосибирская область Новосибирск
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