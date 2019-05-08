На поиски пропавших в горах Алтая туристов вылетели два вертолета

К месту предполагаемого схода лавины в горах Республики Алтай вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями и кинологами из Горно-Алтайска и Абакана.

В готовности к вылету также находится группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда в количестве 10 спасателей и двух кинологических расчетов.

- Лавина имеет достаточно значительные объемы, поэтому поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределенное время, - сообщил начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков. - Для наращивания группировки сил и средств созданы необходимые резервы. Поисково-спасательные подразделения приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко, погода для проведения спасательной операции благоприятная.

Напомним, группа новосибирских туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай 6 мая. По предварительным данным, из 9 человек выжили только две девушки. Сегодня они смогли добраться до села Кош-Агач и сообщить о случившемся.

- Состояние выживших девушек удовлетворительное, - говорит Светлана Ляшко. - С ними будут работать психологи.

Как выяснилось, группа туристов была зарегистрированной и сообщила о своем маршруте в МЧС. Жители Новосибирска отправились на покорение алтайских вершин 1 мая и планировали завершить туристический поход через две недели. Руководил группой опытный наставник - глава туристского клуба НГУ Николай Симонов. По данным спасателей, лавиноопасная ситуация в эти дни в горах не прогнозировалась. Среди пропавших туристов - главный редактор сайта "Наукоград-пресс" Валерия Одаренко.