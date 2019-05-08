Новосибирские власти окажут помощь семьям погибших на Алтае туристов

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на своей странице в соцсетях, региональные власти окажут всевозможную поддержку родственникам погибших.

Кроме того, глава области, выражая соболезнования, отметил, что всю необходимую поддержку получат и двое выживших. Именно они сообщили о трагедии, произошедшей на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. На горный маршрут вышло девять человек, семеро погибли из-за схода лавины. Это произошло еще 6 мая, однако ввиду отсутствия сотовой связи те, кому удалось пережить бедствие, смогли рассказать о случившемся только сегодня.

Как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в составе поисково-спасательной группы будет задействовано два вертолета и шесть кинологических расчетов. Всего в первые часы операции на месте будут работать 33 спасателя. К работам готовы подключиться и красноярские коллеги. Приблизительное место обрушения лавины известно благодаря тому, что маршрут группы был зарегистрирован.

По данным ТАСС, во главе группы был опытный руководитель, глава туристского клуба НГУ Николай Симонов. В секции горного туризма вуза подтвердили факт того, что участники экспедиции входили в ее состав, однако отметили, что пока не могут предоставить полной и однозначной информации о том, что же произошло в горах. По оценкам специалистов, руководитель группы не мог не знать о лавинной опасности в это время года.