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В Иркутской области временно запретят посещать леса 15:29
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08.05.2019 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области временно запретят посещать леса

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутской области с завтрашнего дня запрещено посещать леса и проводить все виды пожароопасных работ на территории 18 лесничеств: Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голоустенского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского, Куйтунского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Черемховского, Шелеховского. Исключение сделано лишь для должностных лиц, отвечающих за охрану и защиту лесфонда.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки

Ограничения действуют до 14 мая. На это время все лесные дороги будут перекрыты. На въездах в леса будут организованы контрольно-пропускные пункты.

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, соответствующий приказ издал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Напомним, за последние трое суток площадь природных пожаров в регионе выросла почти в восемь раз. Минувшей ночью из-за угрозы перехода огня на жилые дома были эвакуированы жители двух населенных пунктов Иркутского района.

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