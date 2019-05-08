Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение - создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах России, в том числе в городах Сибири: Братске, Красноярске, Новокузнецке, Норильске и Омске. Первый отчет должен быть представлен федеральному правительству до 15 октября 2019 года.

Премьер также поручил Росгидромету, Росприроднадзору, Роспотребнадзору, минздраву России обеспечить создание и функционирование портала, где будет представлена информация о состоянии атмосферного воздуха в мегаполисах РФ в режиме реального времени.

Между тем в регионах уже работают в этом направлении. Например, в Омске в районе природного парка "Птичья гавань" только что установили экран, демонстрирующий электронную экологическую карту региона, на которой размещена оперативная информация по всем городским округам. Кроме того, результаты государственного мониторинга воздуха в Омске можно увидеть еще на 52 электронных щитах.

В рамках недавнего публичного обсуждения федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" омичи защищали собственную программу. Ее задача - к 2024 году количество выбросов должно быть снижено на двадцать процентов (а конкретно - на 56 212 тонн).

- Общий объем финансирования региональной программы за пять лет составит 116,1 миллиарда рублей, из которых 109,27 миллиарда - средства предприятий, 6,79 миллиарда - федеральной казны, 400 миллионов рублей - областного консолидированного бюджета, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. - С помощью перевода автомобилей на газ мы сможем на девять процентов сократить выхлопы транспорта, а за счет модернизации ТЭЦ и предприятий - на 13,5 процента уменьшить промышленные выбросы. Уже заключено более двадцати соглашений с омскими заводами о снижении воздействия на окружающую среду.

Стимулом станет и новый федеральный закон о квотировании выбросов. Соответствующий проект уже представлен в правительство РФ. Документ, в частности, вводит понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. Квоты на выбросы будут установлены для всех хозяйствующих субъектов за исключением экологически чистых производств. Эксперимент пройдет в двенадцати мегаполисах России, в том числе Омске.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Национальный проект "Экология" - это самая масштабная и системная в истории постсоветской России природоохранная программа. Общий объем ее финансирования - более четырех триллионов рублей, восемьдесят процентов средств - из внебюджетных источников. В рамках нацпроекта мы будем работать по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие и наилучшие доступные технологии. И намерены добиться прорывных результатов, в том числе благодаря нешаблонным, достойным тиражирования экологическим практикам, накопленным в регионах.