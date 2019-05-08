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08.05.2019 14:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замначальника кузбасской полиции арестовали по делу о взятке

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

На два месяца арестован замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько, подозреваемый в получении крупной взятки.

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Такое решение принял сегодня Центральный районный суд столицы Кузбасса.

Как сообщили в пресс-службе суда, полицейского, задержанного накануне, заключили под стражу до 6 июля 2019-го. Постановление пока не вступило в законную силу.

По версии следствия, Безлюдько предложил предпринимателю из Белово, у которого проводились обыски, прекратить следственные мероприятия за 500 тысяч рублей. О коррупционной схеме стало известно сотрудникам регионального УФСБ России, которые и передали оперативные материалы в следственные органы.

Как сообщала "РГ", по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Борьба с коррупцией
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