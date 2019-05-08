В Петербурге в День Победы Невский проспект станет пешеходным

В Петербурге 9 мая до 18.00 Невский проспект закроют для автомобилей и общественного транспорта. Исключение сделают только для проезда ветеранов на ретро-автомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.

Как сообщили "РГ" в комитете по транспорту, изначально предполагалось, что будет закрыт только участок главной улицы города от Садовой до Дворцовой площади и только на период военного парада, который начинается в 10.00.

Но при подготовке "Бессмертного полка" стало очевидно, что в акции примут участие сотни тысяч горожан. В связи с этим было принято решение закрыть Невский проспект на всем его протяжении, то есть, от площади Александра Невского до Дворцового проезда.

Планируется, что формирование колонны "Бессмертного полка" начнется в 14.00 на участке улицы от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. Через час колонна двинется в сторону Дворцовой площади, где, кстати, в 16.00 начнется концерт.

Для Петербурга День Победы - это особый праздник. И каждый раз в мероприятиях 9 мая принимают участие сотни тысяч человек. В связи с этим в городе изменили режим работы общественного транспорта.

Так, автобусы и троллейбусы будут следовать в обход Невского проспекта, часть пустят через Коломну, другие - через Суворовский проспект.

Также изменится режим работы станций метрополитена.

С 9 утра будет закрыт для входа вестибюль станции "Невский проспект", который выходит на набережную канала Грибоедова. До 22.00 эскалаторы будут работать только на выход, затем вход закроют совсем. Такой режим неудивителен, ведь станция выходит прямо на Невский проспект, где в День Победы пройдет шествие "Бессмертного полка".

Станция метро "Адмиралтейская", расположенная ближе всех к Дворцовой площади, с 8.30 до 11.30 и с 20.00 до полуночи будет работать только на выход.

Вход на станцию "Площадь Александра Невского", которая находится в самом конце Невского проспекта, с 14.00 до 15.30 будет закрыт. С 14.30 до 15.30 только на выход будет работать вестибюль станции "Площадь Восстания" у Московского вокзала. Пересадочная станция "Маяковская" на этот период в принципе будет закрыта, поезда ее проедут без остановки.

"Площадь Восстания" - одна из самых загруженных станций городской подземки. Несмотря на особый режим 9 мая, попасть на станцию в период 14.30 до 15.30 все же будет возможно через вестибюль на улице Восстания. Но в комитете по транспорту отмечают, если пассажиров будет слишком много, то и здесь двери закроют для входа.

Также с 21.25 до 22.00 станция метро "Горьковская" будет работать только на выход. Дело в том, что именно с "Горьковской" удобнее всего добираться до Петропавловской крепости, где пройдет главный салют в честь Дня Победы.