Почти год Ольга Короткова вместе с мужем и двумя малышами провела как на вулкане. Все это время они жили, по сути, в чужой квартире. Из-за беспечности молодой женщины, взявшей у микрокредитной организации 220 тысяч рублей под залог жилья, ее семья едва не оказалась на улице.

Почти год Ольга Короткова вместе с мужем и двумя малышами провела как на вулкане, боясь оказаться на улице. Фото: Татьяна Павловская/РГ

Напомним историю, о которой мы уже писали ("Ловушка микрокредита" - "РГ" от 18.04.2019). В финансовую ловушку 22-летняя Ольга попала еще в середине 2015 года. Она тогда работала и училась. За образование нужно было платить, причем приличную сумму, вот она и взяла микрокредит, опрометчиво подписав договор займа со ставкой 60 процентов годовых. Причем в случае неуплаты процентов в течение трех месяцев ставка увеличивалась до кабальных 120 (!!!) процентов. Остается лишь удивляться, что женщина не только добровольно пошла на это, но еще и подписала договор залога недвижимого имущества, в котором цена ее квартиры была указана вдвое меньше реальной стоимости. Несколько раз девушка внесла положенную сумму в счет погашения взятого кредита, но потом потеряла работу и платить перестала.

- Микрофинасовая организация напомнила о себе в конце 2016 года, сообщив, что мой долг вырос почти до миллиона рублей, - поясняет Ольга. - Я не отказывалась платить, но не такую же грабительскую сумму! Пыталась договориться, однако безуспешно. Причем мой заимодатель прямым текстом заявил, что теперь их цель - забрать квартиру.

К этому времени Ольга вышла замуж, родила дочь и ждала второго ребенка. Решила обратиться в суд за защитой своих интересов. Ведь за взятые 220 тысяч рублей с нее требовали уже два миллиона 200 тысяч! Надеялась хотя бы вывести из-под залога квартиру - единственное жилье молодой семьи. Ведь денежные средства были взяты на потребительские цели, а не на покупку квадратных метров.

В иске просила признать ничтожным договор залога недвижимого имущества, а также произвести перерасчет образовавшейся задолженности в соответствии со ставкой Центробанка. Однако судья Ленинского районного суда Краснодара Виталий Гавловский иск Коротковой отклонил, удовлетворив в полном объеме встречные требования микрофинансовой организации.



За взятые молодой женщиной 220 тысяч рублей с нее потребовали уже два миллиона 200 тысяч и квартиру в счет "долга" за кредит

- Заседание продолжалось не больше 15 минут, меня даже не выслушали, - возмущается Ольга. - Моей старшей дочке тогда было два года, сын только родился, и муж с детьми сидел, пока я по судам бегала. И вот нас одним росчерком пера, по сути, выбрасывали на улицу! Ведь вскоре после вынесения этого решения ко мне стали направлять покупателей, которые прямо говорили, что им предложили нашу двухкомнатную квартиру купить за полцены. И хотя в это время, как я выяснила, микрофинансовая организация уже не состояла в реестре Банка России, ее представители продолжали действовать нагло и уверенно.

Официальное название этой фирмы - ООО МКК "Грейс". В пресс-службе Южного ГУ Банка России корреспонденту "РГ" сообщили, что на момент заключения договора с Коротковой размер процентов законодательно не был ограничен. Однако за период с 2016 года по первое полугодие 2018 года ООО МКК "Грейс" было направлено 13 предписаний за ряд нарушений законодательства и требований Банка России.

- По фактам неисполнения предписаний было возбуждено четыре дела об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве. - В связи с неоднократным нарушением требований законодательства Банк России принял решение об исключении ООО МКК "Грейс" из государственного реестра МФО. С 27.07.2018 оно не имеет статуса МФО и не является поднадзорной Банку России организацией.

Корреспондент "РГ" стала свидетелем, как апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда под председательством Виталия Одинцова, согласившись с позицией прокурора, посчитала незаконным и подлежащим отмене решение, вынесенное судьей Ленинского районного суда Виталием Гавловским. Заключенный Коротковой договор микрозайма с ООО "Грейс" - с наложением процентов на проценты, а также договор залога квартиры признаны недействительными и не имеющими юридической силы. Сумма долга, которую апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда признала законной и обоснованной, составляет 352 тысячи рублей.

- На наших глазах суд восстановил справедливость, - говорит заместитель начальника юридического отдела управления по вопросам семьи и дества администрации Краснодара Руслан Тлеуш. - Абсолютно кабальная сделка, по которой за 220 тысяч рублей займа у матери двоих детей фактически отобрали квартиру ценой в 2,5 миллиона рублей, признана недействительной. Квартира возвращена гражданке, которая, в свою очередь, должна вернуть взятые взаем деньги и заплатить за пользование ими установленный законом, а не взятый с потолка процент.

- Все долги погашу, как только решение вступит в силу, - заверила Ольга. - И всех предостерегаю от ошибок, которые я совершила.

Комментарий

Татьяна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

- Очевидно, что, подписывая кабальный договор с ростовщиком, не все заемщики отдают себе отчет, во что выльется кредит под огромный процент для него и его семьи. Об этом можно судить, анализируя печальные истории тех, кто обратился к нам за помощью. Все они ссылались на трудную жизненную ситуацию. Однако недопустимо нарушать жилищные права детей, что происходит в результате подобных сделок. Поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с семьями, имеющими детей, и направить ее на повышение родительской ответственности при принятии решений, связанных с залогом единственного для семьи жилья. Что касается деятельности микрофинансовых организаций, то они пользуются не только сложным материальным положением граждан, но и их правовой безграмотностью. Хорошо, что эта проблема решается сейчас на законодательном уровне.

Ударили по процентам

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Южного ГУ Банка России, для снижения риска лишения граждан их единственного жилья разработан законопроект, предусматривающий запрет предоставления микрофинансовыми организациями (МФО) гражданам займов, обеспеченных залогом единственного жилого помещения заемщика.

Благодаря поправкам, внесенным в два федеральных закона - "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", инициированным Банком России, микрозаймы стали для потребителей дешевле. Значительная часть этих поправок начала действовать уже с конца января, а некоторые вступят в силу с первого июля этого года и с первого января 2020 года. Важно, что новые ограничения касаются не только МФО, но и банков.

С конца января максимальная сумма начисленных процентов, неустоек и иных мер ответственности по займу или кредиту, взятому на срок не более года, не может быть больше 2,5 размера займа. Ограничение предельной задолженности будет меняться в сторону уменьшения и дальше. Так, с середины 2019 года оно составит двукратную сумму займа или кредита, а с начала 2020 года - полуторакратную. После достижения этого предела начисление процентов, неустойки и иных платежей должно быть прекращено.

Принятые ограничения должны значительно снизить долговую нагрузку на заемщиков. Ведь нередки были случаи, когда человек, взявший ссуду в микрофинансовой организации и по разным причинам не сумевший ее вовремя погасить, через несколько месяцев сталкивался с тем, что сумма его долга возрастала многократно, и он просто не в силах был ее погасить. Ограничения коснутся и размера процентов. Отныне ежедневная процентная ставка по кредиту или займу, взятому на срок до года, не может быть больше полутора процентов в день, а с первого июля -одного процента в день.