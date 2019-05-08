Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.

- Эвакуироваться будут в первую очередь дети, женщины, пожилые люди, - сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Кетовского района Владимир Архипов. - Мы уже приготовили места временного пребывания. Огромная просьба приготовить документы, вещи первой необходимости и воду. Не паникуйте, мы с вами!

В поселке Иковка находится исправительная колония строгого режима, в которой отбывают наказание более 1,5 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, решение об эвакуация осужденных пока не принято. Этот вопрос через несколько минут будет рассматриваться на заседании оперативного штаба во главе с начальником управления.

Напомним, с 5 мая Курганская область живет в условиях чрезвычайной ситуации. Огонь уже уничтожил почти полностью деревню Ордино, несколько десятков дач.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сегодня в очередной раз обратился к жителям с просьбой не жечь сухую траву, не бросать окурки, не выезжать в лес. По прогнозам синоптиков, жаркая и ветреная погода сохранится до 12 мая. Значит, есть риск новых возгораний.

На базе управления МЧС начала функционировать "горячая линия", на которую можно отправлять сообщения, связанные с противопожарной ситуацией: 8-912-83-22-445.