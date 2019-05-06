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06.05.2019 09:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стабилизировалась ситуация с лесными пожарами в Зауралье

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области

Ситуацию с пожарами, охватившими в минувшие праздничные дни Курганскую область, удалось стабилизировать. "По состоянию на 17:00 по московскому времени 5 мая угрозы перехода огня на жилые дома нет", - доложили в правительстве региона.

Между тем, режим ЧС теперь действует в шести муниципалитетах (накануне добавился еще и Юргамышский район). Постановлением главы Зауралья запрещена охота с 6 по 8 мая 2019 года, также на территории области со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Фото: iStock
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В области - сухо и ветрено (порывы - до 25 метров в секунду), очень тепло (до 24 градусов со знаком плюс). Зарегистрировано более 160 очагов возгорания, большая часть которых - техногенные.

По предварительным данным огонь уничтожил и повредил 14 жилых домов, 17 хозяйственных построек, 41 садовый домик и так далее.

Более 400 человек и 150 единиц техники защищают города и поселки от огня. Огнеборцы спасли от пламени более 900 жилых домов - это около 2,5 тысяч человек, взрослых и детей.

"Работу продолжает, в том числе, авиация МЧС России: вертолет Ми-8 сбрасывает воду в Белозерском районе, самолет-амфибия Бе-200ЧС задействован в Юргамышском и Кетовском районах (в первом так же работает самолет Ил-76. В помощь прибыли спасатели из соседних Тюменской и Челябинской областей", - рассказали в пресс-служба курганского главка МЧС.

Курганские власти обещают помощь пострадавшим от стихии. "Меры и формы поддержки определит рабочая группа", - сообщает пресс-служба губернатора.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Лесные пожары
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