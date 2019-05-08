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Текст:  Ольга Игнатова
08:00 08.05.2019

Кадастровая палата подсчитала границы между регионами

Уральский федеральный округ занимает первое место в стране по доле границ между регионами, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Не менее 65,5 процента (19 из 29 границ).

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На втором месте оказался Дальневосточный федеральный округ - 51,4 процента (18 из 35 границ). На третьем месте закрепился Южный федеральный округ - 37,5 процента (9 из 24 границ).

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Меньше всего регионов с границами, оформленными по всем правилам, обнаружено в Приволжском федеральном округе - 20,25 процента (16 из 79 границ) и Северо-Кавказском - 5 из 27 границ (18,5 процента). Такой рейтинг складывается из данных Кадастровой палаты Росреестра (есть в распоряжении "РГ").

"Наличие в реестре сведений о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы, а также стимулированию инвестиц¬ионных процессов и экономики регионов", - отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

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Сегодня границы межу регионами полностью внесены в реестр на территории Республик Бурятия, Калмыкия и Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Амурской, Астраханской, Владимирской областей, Пермского края.

По итогам первого квартала этого года, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации. По сравнению с началом 2019 года прирост количества границ, внесенных в реестр, составил 7,7 процента.

"К 2021 году власти регионов должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов", - отметила Семенова.

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