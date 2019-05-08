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08.05.2019 06:30
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Секрет для глобальной компании

За доступ к онлайн-сервисам человек платит приватностью
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 7856(98)
Пролистывая новости на смартфоне, человек порой замечает, что информация ранжируется в соответствии с его вкусами. Но при этом мало кто задумывается о том, что его личные данные поступают к производителю устройства и владельцам интернет-ресурсов. Сохранять приватность становится все сложнее, те же пароли ограничивают доступ к сведениям, но не гарантируют их полную защиту. Однако уральские эксперты видят в этом и определенные плюсы.

- Нам кажется, что мы можем очеловечить терминатора, но это не так. Искусственному интеллекту чужды человеческие привычки, поэтому он не станет заботиться о нашей приватности. 70 процентов личной информации уходит через облачные хранилища, браузеры и социальные сети. Если поначалу мы радовались тому, что можно найти все, используя лишь смартфон, то потом отношение изменилось, - уверен историк Александр Василевский.

Он отмечает, что бытовая приватность людей не соответствует глобальной: большинство пользователей ставит пароли на свои устройства, чтобы скрыть данные даже от родных. Однако при этом информация о человеке свободно распространяется и хранится на тех ресурсах, которыми он пользуется. За счет этого с помощью различных технологий, например "умного" поиска, нетрудно определить его предпочтения и предложить информацию на его вкус или адресную рекламу.

Вы можете прийти в банк и сохранить данные своего лица и голоса, чтобы совершать платежные операции удаленно. Это удобно

- Запись данных идет на уровне микросхемы, и информация, которая есть на телефоне, хранится еще и у операторов связи, в дата-центрах. Кроме того, сейчас действует единая биометрическая система. Вы можете прийти, к примеру, в банк и сохранить данные своего лица и голоса, чтобы совершать платежные операции удаленно, - завести так называемый единый паспорт, который содержит все персональные данные, - рассказывает менеджер по продаже решений по информационной безопасности Мария Козленко.

Фото: iStock
Самым слабым звеном безопасности в компании стали ее сотрудники

На самом деле, это удобно. Эксперты отмечают, что существуют разнообразные способы поиска людей в интернете, позволяющие составить портрет нужного человека и найти его в социальных сетях. Но в результате создатели сетевых ресурсов владеют огромным массивом персональных данных. Так что отсутствие приватности является своеобразной платой за доступ к бесплатным сервисам, говорит директор регионального представительства компании по разработке программного обеспечения Роман Любар.

- Приватность становится деньгами нового мира. В безопасном обществе о ней никто не волнуется, но в наши дни эта тема стоит остро вследствие двух технологических детонаторов: дешевого широкополосного всеобщего мобильного интернета и падения стоимости хранения информации, - утверждает Любар.

Доступ к большим данным помогает бизнесу и рядовым потребителям, но в то же время играет на руку и мошенникам. Удаление опубликованных в сети сведений не гарантирует их полного исчезновения, заявляют IT-специалисты. Поэтому все зависит от того, как человек воспользуется персональными данными. Он может зарабатывать на них, продвигая свой аккаунт в соцсетях, или отдать их на хранение компаниям по защите информации. При любом раскладе ему придется расплачиваться либо своей приватностью, либо деньгами.

Digital Интернет Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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