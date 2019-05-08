Россия призывает мировое сообщество повлиять на оппозицию в Венесуэле

Москва обратилась к международному сообществу и к соседям Венесуэлы с призывом отговорить оппозицию от использования провокационных методов в борьбе за власть в стране и приглашает лидеров оппозиции к диалогу с боливарианским правительством. Об этом в среду заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Сегодня мы обращаемся ко всем членам международного сообщества, включая ближайших соседей Венесуэлы, с призывом помочь убедить антиправительственные силы этой страны внять голосу разума, отказаться от провокационных методов борьбы и вовлечения вооруженных сил в гражданский конфликт", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратилась к лидерам венесуэльской оппозиции с призывом согласиться на переговоры, которые ей предлагает боливарианское правительство, для конструктивного обсуждения путей возвращения Венесуэлы на путь поступательного развития.

Напомним, оппозиционные силы предприняли попытку госпереворота в Венесуэле 30 апреля.