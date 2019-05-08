Россия призывает мировое сообщество повлиять на оппозицию в Венесуэле

Новости

Колобков прокомментировал приговор суда по делу Кокорина и Мамаева 17:47
Чего ждут ценители "Волшебной флейты" от фестиваля в Минске 17:45
США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25% 17:37
Названы необходимые для хорошего загара продукты 17:26
Путин вступился за музыкальные школы 17:25
Ярославский пристав вычислил должника по любовной переписке 17:24
Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона 17:23
В Саратовской области приставы нашли должницу, заказав хинкали 17:17
На Крымском мосту раздали почти 2 километра георгиевских лент 17:09
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского 17:03
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака 17:00
Можно ли при помощи магнита тянуть машину на буксире 17:00
В Башкирии арестовали поджигателя дома, в котором погибли дети 16:51
Итальянского губернатора заподозрили в злоупотреблении служебным положением 16:47
Матвиенко отметила вклад Крылатова в музыку кино 16:41
Переговоры глав МИД России и Японии пройдут в Москве 10 мая 16:36
В Ярославской области начался сев европейской ели 16:26
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс 16:15
"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии 16:10
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской 16:08
Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3 16:03
Под Хабаровском обнаружены неизвестные петроглифы 16:02
В ЦБ отметили укрепление рубля 15:56
Омские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 15:51
Владислав Третьяк: Любая ошибка чревата катастрофой 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 17:39
Рубрика: В мире

Россия призывает мировое сообщество повлиять на оппозицию в Венесуэле

Текст: Иван Карташов
Москва обратилась к международному сообществу и к соседям Венесуэлы с призывом отговорить оппозицию от использования провокационных методов в борьбе за власть в стране и приглашает лидеров оппозиции к диалогу с боливарианским правительством. Об этом в среду заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Сегодня мы обращаемся ко всем членам международного сообщества, включая ближайших соседей Венесуэлы, с призывом помочь убедить антиправительственные силы этой страны внять голосу разума, отказаться от провокационных методов борьбы и вовлечения вооруженных сил в гражданский конфликт", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Болтон сообщил о планах США разорвать связь Кубы и Венесуэлы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратилась к лидерам венесуэльской оппозиции с призывом согласиться на переговоры, которые ей предлагает боливарианское правительство, для конструктивного обсуждения путей возвращения Венесуэлы на путь поступательного развития.

Напомним, оппозиционные силы предприняли попытку госпереворота в Венесуэле 30 апреля.

В мире Южная Америка Венесуэла Власть Работа власти Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин направил поздравления с Днем Победы
В ЦБ отметили укрепление рубля
В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"