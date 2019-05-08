Сербы с размахом отпразднуют День победы над фашизмом

Новости

На Алтае накрыло лавиной семерых туристов 08:31
Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии 08:28
Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу 08:24
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины 08:19
Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью 08:07
В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности 08:01
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 07:55
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов 07:50
В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей 07:34
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29 07:30
На Камчатке двое детей случайно подожгли дом пенсионера 06:36
Ученые предупредили о вероятных извержениях Авачинского вулкана 06:35
В Японии автомобиль протаранил группу детей из детского сада 06:03
Военнослужащий США погиб в Афганистане 05:45
Помпео в последний момент передумал ехать в Берлин 05:17
Пентагон обвинил Иран в подготовке нападения на американских военных 04:45
В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников 04:44
Суд Венесуэлы обвинил оппозиционных депутатов в предательстве родины 04:17
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме 03:47
В Венгрии четыре человека заболели сибирской язвой 03:34
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма 03:04
В Колорадо восемь учеников госпитализированы после стрельбы в школе 02:40
Канада потратит 28 миллионов долларов на исследование Арктики 02:27
На юге Сицилии можно купить дом за один евро 01:39
Президент Шри-Ланки: В стране обеспечена безопасность 01:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 08:23
Рубрика: В мире

Сербы с размахом отпразднуют День победы над фашизмом

Текст: Александр Борисов
В Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) готовится обширная программа к Дню победы, включающая показы фильмов военных лет, тематические выставки, возложения венков к мемориалам, волонтерские акции, научно-просветительские программы, уроки памяти. При этом 24 апреля в сербских городах уже стартовала акция "Георгиевская ленточка", открыв комплекс праздничных мероприятий.
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

"Бессмертные полки" в этом году пройдут в 10 городах Сербии. "В 2018 году акция состоялась в шести городах, а в этом году их уже 10: Белград, Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац, Парачин, Панчево, Сомбор и Кикинда. Шествие во всех городах пройдет 9 мая. Сегодня мы видим небывалый интерес к мероприятию у участников, планирующих пройти с портретом своего предка, через соцсети, звонки и письма от простых людей", - сообщил координатор международного направления "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко.

Фото: Пресс-служба "Русского Дома" в Белграде

Кроме того, 9 мая в Белграде пройдет акция "Синий Платочек Мира", в рамках которой участники и волонтеры программы будут раздавать и повязывать синие платочки всем гостям мероприятия. "Синий скромный платочек ассоциируется с военной эпохой и объединением народов ради общего блага. С тех пор он стал символом мирного голубого неба, - отмечают представители Российского центра науки и культуры в Сербии. - В акции примут участие жители Франции, Болгарии, Германии, Сербии, Ирака, Омана и Сингапура". В этот же день перед мэрией Белграда состоится праздничный концерт к Дню Победы с участием российских и сербских артистов, среди которых будут Ян Осин, Надежда Крыгина, Иван Босильчич и другие.

Следует отметить, что и в Республике Сербской при содействии местных властей, стремящихся сохранить духовное, историко-культурное наследие и память о подвигах воинов освободителей мира от фашизма, ведется полномасштабная подготовка к прохождению здесь "Бессмертных полков". Так, в среду, 8 мая, подобная акция пройдет в городе Требине, 9 мая - уже традиционно в Баня-Луке, а также впервые - в Восточном Сараево.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
"Бессмертный полк" готов собрать москвичей под свои знамена

В интервью "Российской газете" председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик заявил, что 9 мая обязательно примет участие в акции "Бессмертный полк" в Баня-Луке.

"Все предыдущие годы я принимал участие в "Бессмертных полках", выступал одним из организаторов данной акции, - рассказал политик. - К сожалению, со стороны тех, кто был на стороне захватчиков и преступников, не прекращаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, реабилитации фашистских пособников. Крайне важно, что Россия начала столь важную международную акцию. Естественно, мы сразу поддержали ее в Республике Сербской. Сербы прошли через неимоверные ужасы, творимые здесь.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Они хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Мы - сербы - храним память о наших предках, их подвигах и страданиях".

Между тем

В 2019 году народное шествие "Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и в 500 городах мира (в 2018 году - 97 стран и 430 городов). Впервые в истории в Нижнем Тагиле к колонне "фронтовиков" примкнет особое подразделение - "Бессмертный цех" - родственники тружеников тыла, которые пронесут портреты ветеранов, ковавших в годы Великой Отечественной победу в производственных цехах.

В мире Европа Сербия День Победы Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности