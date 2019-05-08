Стартовали работы по созданию идеального Lada Largus

Команда под руководством автолюбителя и путешественника Петра Груздева объявила о старте проекта Lärgus Käreliä по созданию универсальной и многофункциональной комплектации для повседневной эксплуатации, коммерческого использования и автомобильного туризма. В качестве базовой модели, как можно догадаться из названия, был выбран Lada Largus.

Стоит сказать, что у инициатора проекта солидный опыт: за его плечами судейство автосоревнований и испытательные пробеги моделей ГАЗ и Lada в качестве руководителя в арктических зонах России.

Выбор в пользу отечественного Largus Груздев объясняет несколькими причинами: во-первых, в пробегах важен показатель расхода топлива, который у полноприводных машин выше, а преодолеть зимник, по словам автора проекта, можно и на моноприводном авто; во-вторых, Largus - единственный легковой 7-местный автомобиль отечественного производства (не будем придираться к родословной и тому, что даже Mercedes теперь выпускают в Подмосковье); в-третьих, доступность во всех смыслах этого слова запчастей и сервиса; в-четвёртых, большой простор для внесения изменений в конструкцию двигателя, подвеску.

В подвеску хотят внедрить пневмоэлементы, которые позволят увеличивать дорожный просвет до 220 мм, а задние тормоза барабанного типа заменить на дисковые. На официальном сайте Lärgus Käreliä в разделе "О проекте" содержится следующая информация о двигателе, который планируется для универсального Lada Largus: "Мощный, тяговитый и эластичный битопливный (бензин/пропан) двигатель с рабочим объёмом 1.8 литра. Роботизированная КПП с измененными передаточными числами и блокировкой дифференциала".

При этом в плане работ указаны альтернативы: "Замена на ВАЗ-21179 или доработка ВАЗ-21129 (впуск/выпуск, ГБО, настройка, предпусковые подогреватели)".

Редакция "Российской газеты" связалась с Петром Груздевым:

- Заводских 1.8 на Largus не бывает, но будем выкручиваться. На мой взгляд, есть два пути. Первый - установка 179-го мотора (тот самый объёмом 1.8 литра), но в таком случае придётся производить большое количество доработок, которые потом осложнят процесс регистрации. Второй путь - замена поршневой группы в стоковом двигателе и подгонка под ГБО от BRC, возможно, поиграюсь со впуском и выпуском. Но это нужно решать по ходу работ.

Скорее всего, будет выбран второй вариант, так как он проще в плане оформления документации. В ГИБДД могут отказать регистрировать ТС, так как характеристики двигателя будут отличаться от заводского.

Пётр в любом случае настроен оптимистично: "Сложности наверняка возникнут, но будем решать! Перспективы есть!"

- Глобальное изменение коснётся только крыши: надо срезать, ставить каркас и закрывать пластиком. Есть партнёры по узлам, глобальных спонсоров пока нет. Машина приобретается на свои деньги. Нужны бюджеты не только на покупку авто, но и на остальное - от дизайнерских эскизов до изготовления кронштейнов. Будет проще, когда новые решения будут отработаны и готовы к внедрению, - рассказал "РГ" Груздев.

Фото: www.larguskarelia.ru

"К декабрю Lärgus Käreliä должен быть полностью готов!" - резюмировал Груздев, отметив, что эксперты и опытные конструкторы могут предложить свои идеи по улучшению автомобиля, которые обязательно будут рассмотрены.

В настоящее время семейство Lada Largus представлено универсалами с 5- и 7-местным салоном и фургоном. Для каждой из модификаций доступна заводская битопливная версия CNG. Двигатели, доступные для модели: 8- и 16-клапанные моторы объёмом 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с. Коробка передач - пятиступенчатая МКП. Цена за 5-местный Largus - от 590 900 рублей, 7-местная версия обойдётся минимум в 666 900 рублей, фургон можно купить начиная от 560 900 рублей.

К слову, о том, почему для реализации идей проекта Lärgus Käreliä авторы не выбрали заводскую CNG-версию Largus, Пётр Груздев тоже рассказал в рамках нашей беседы:

- Есть нерешаемая проблема с метаном. Метан мне больше нравится - не мёрзнет, но баллоны только цилиндрические и только в салоне, что в нашем варианте совершенно неприемлемо. Такой критерий, как количество АГЗС я не рассматриваю, потому как считаю, что скоро их будет много.