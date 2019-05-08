Новости

В Москве пешеход погиб под колесами Mazda 22:19
США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана 22:08
В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины 21:48
"Бессмертный полк" прошел в Загребе 21:45
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА 21:43
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны 21:35
Воробьев: Подмосковье настроено на оперативное исполнение нацпроектов 21:34
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить "Рембо 5" 21:29
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов 21:17
Акция "Бессмертного полка" состоялась в Париже 21:16
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова 20:59
В Прикамье при пожаре погибли два человека 20:47
МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США 20:13
МИД: Россия сделает все для обеспечения своей безопасности 20:00
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома 19:58
Акимов назвал два комплекса госуслуг "одного клика" 19:49
Захарова пояснила, почему в Киеве перепутали дату окончания Второй мировой 19:19
Спикер Нацсовета Словакии обещал бороться за сближение России и Европы 18:45
Минск: Историческая память - основа национального самосознания 18:43
В Токио почтили память Рихарда Зорге 18:35
Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину 18:33
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные 18:31
Минфин разместил ОФЗ на 99 миллиардов рублей 18:28
Студенты из РФ встретились в Римской синагоге с узниками концлагерей 18:25
Видео: Как суд выносил приговор Кокорину и Мамаеву 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 21:17
Рубрика: Спорт

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Текст: Данила Жиляев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов. Он может быть использован уже в 2024 году.

Проект предполагает, что на групповом этапе вместо восьми групп по четыре команды будет четыре группы, в каждой из которых окажется по восемь команд. УЕФА считает, что это не только позволит увеличить количество еврокубковых матчей, но также будет более удобно для топ-клубов. Глава УЕФА Александер Чеферин подчеркнул важность коммуникации с ассоциациями, поскольку, когда формат Лиги чемпионов менялся в прошлый раз - в 2016 году, - УЕФА подвергался критике за то, что не стал советоваться со всеми заинтересованными сторонами.

Фото: AP
"Аякс" примет "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов

"Необходимо помнить, что, несмотря на слухи и разговоры, никаких решений пока не принято, есть только идеи, - сказал Чеферин, чьи слова цитируют мировые информационные агентства. - Мы должны найти решения, отвечающие изменениям в футболе и при этом сохраняющие престиж турниров УЕФА. Мы - организация, отвечающая за футбол во всей Европе, и наши турниры являются единственной возможностью перераспределять доходы между крупными и малыми странами, а клубы 55 стран-членов УЕФА получают доход от Лиги чемпионов, общая сумма выплат составляет 240 миллионов евро. Мы будем помнить об этом при работе над турнирами, чтобы европейский футбол развивался".

Речь идет о будущем, но нелишне напомнить и о настоящем - о текущем розыгрыше Лиги чемпионов, где события развиваются невероятным образом. Накануне вечером в ответном матче полуфинала "Ливерпуль" дома разгромил "Барселону" 4:0 при том, что неделей ранее уступил 0:3. А сегодня вечером определится финалист в паре "Аякс" - "Тоттенхэм". Первый матч остался за амстердамцами - на выезде они победили 1:0.

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы
Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации УЕФА Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину
Посол Бангладеш: 30 человек пострадали при крушении самолета в Мьянме
Путин направил поздравления с Днем Победы
Стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри
В ЦБ отметили укрепление рубля