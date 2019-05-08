УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов. Он может быть использован уже в 2024 году.

Проект предполагает, что на групповом этапе вместо восьми групп по четыре команды будет четыре группы, в каждой из которых окажется по восемь команд. УЕФА считает, что это не только позволит увеличить количество еврокубковых матчей, но также будет более удобно для топ-клубов. Глава УЕФА Александер Чеферин подчеркнул важность коммуникации с ассоциациями, поскольку, когда формат Лиги чемпионов менялся в прошлый раз - в 2016 году, - УЕФА подвергался критике за то, что не стал советоваться со всеми заинтересованными сторонами.

"Необходимо помнить, что, несмотря на слухи и разговоры, никаких решений пока не принято, есть только идеи, - сказал Чеферин, чьи слова цитируют мировые информационные агентства. - Мы должны найти решения, отвечающие изменениям в футболе и при этом сохраняющие престиж турниров УЕФА. Мы - организация, отвечающая за футбол во всей Европе, и наши турниры являются единственной возможностью перераспределять доходы между крупными и малыми странами, а клубы 55 стран-членов УЕФА получают доход от Лиги чемпионов, общая сумма выплат составляет 240 миллионов евро. Мы будем помнить об этом при работе над турнирами, чтобы европейский футбол развивался".

Речь идет о будущем, но нелишне напомнить и о настоящем - о текущем розыгрыше Лиги чемпионов, где события развиваются невероятным образом. Накануне вечером в ответном матче полуфинала "Ливерпуль" дома разгромил "Барселону" 4:0 при том, что неделей ранее уступил 0:3. А сегодня вечером определится финалист в паре "Аякс" - "Тоттенхэм". Первый матч остался за амстердамцами - на выезде они победили 1:0.