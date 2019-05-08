Вслед за финалистами Лиги чемпионов в четверг определятся участники решающего матча во втором по престижу клубном турнире Старого Света – Лиге Европы.

В ответных полуфинальных матчах в испанской Валенсии одноименный клуб примет английский "Арсенал", а еще один клуб с Туманного Альбиона, лондонский "Челси", на "Стэмфорд Бридж" сыграет с немецким "Айнтрахтом".

Теперь, когда "Ливерпуль" сотворил чудо в полуфинале Лиги чемпионов, выбив после гостевых 0:3 "Барселону", прогнозы стали еще более неблагодарным делом. "Арсенал" в первом матче на своем поле одолел "Валенсию" со счетом 3:1, но вряд ли теперь у кого повернется язык назвать это преимущество комфортным. Тем более, на выходных в английской Премьер-лиге "канониры" сыграли совершенно невразумительную ничью с "Брайтоном" - 1:1, а "Валенсия", наоборот, одержала в испанском чемпионате духоподъемную победу над "Уэской" - 6:2.

Неудивительно, что букмекеры в конкретном матче ставят на победу хозяев: соответствующий коэффициент составляет около 1.90. Вероятность победы "Арсенала" оценивается как 3.90. При этом шансов на выход в финал все же побольше у англичан - 1.30 против 3.50. Напомним, "Валенсию" устроит победа со счетом 2:0 или любая другая с разницей в три мяча.

В другой паре расклад на первый взгляд куда более однозначный. В первом матче "Челси" добился приятной выездной ничьей - 1:1. Теперь "Айнтрахту" в Лондоне нужно непременно идти в атаку. Не факт, что у немцев хватит сил. В Бундеслиге "орлы" на днях разгромно уступили "Байеру" - 1:6. Может, копили эмоции на Лигу Европы?

Так или иначе, букмекеры в "Айнтрахт", можно сказать, не верят. Вероятность победы гостей на "Стэмфорд Бридж" оценивается коэффициентом 8.00. У "Челси" он 1.30. Что касается выхода в следующую стадию, тут тоже предпочтения однозначно на стороне англичан: 1.20 против 4.20.

То есть, вероятность английского финала высока. При том, что в Баку предпочли бы все же англо-немецкий финал. Об этом российским журналистам рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

"Лондонское дерби "Челси" - "Арсенал" - всегда интересно. Но так же было бы любопытно увидеть у нас английско-немецкое противостояние. Это было бы выгодней и с точки зрения туристического бизнеса, и с точки зрения исторических параллелей. Ведь в 1966 году именно азербайджанский лайнсмен дал возможность английской сборной выиграть свой первый кубок мира".

Речь, конечно, идет о легендарном Тофике Бахрамове, решение которого засчитать гол англичан в ворота немцев в финале ЧМ-1966 предопределило исход матча.

"Нам уже писали английские болельщики по этому поводу, - поведал Эльхан Мамедов. - Так что если английский клуб все-таки будет в финале, мы думаем создать уголок памяти Тофика Бахрамова. Наверняка английские фанаты захотят еще раз проявить уважение человеку, решение которого помогло сборной Англии стать чемпионом планеты".

Ожидания организаторов понятны. Если англо-немецкий финал, то речь идет о паре "Арсенал" - "Айнтрахт". Оба клуба успехами на международной арене не избалованы. "Арсенал", к примеру, лишь однажды, в 1994 году, выигрывал ныне несуществующий турнир Кубок обладателей кубков. А "Айнтрахт" в далеком 1980 году завоевывал Кубок УЕФА, аналог нынешнего трофея Лиги Европы. Так что если оба клуба все-таки поедут в Баку, то столице Азербайджана стоит ждать невиданного наплыва болельщиков. Организаторы к этому готовы.

"Честно говоря, нам повезло, что за год до нашего финала Лиги Европы именно в России происходил чемпионат мира, - поведал генсек АФФА. - Мы, конечно, воспользовались этой возможностью: наши представители правоохранительных органов, туристических компаний посещали матчи чемпионата мира, причем мы просили их концентрироваться не на самих матчах, а на том, что вокруг. Российский пример, я считаю, является в этом плане образцовым. Масштаб мероприятия, конечно, совсем другой. Но мы сделаем все, чтобы провести такой же праздник футбола. Например, мы совместно с оргкомитетом финала приняли решение увеличить размеры фан-зоны. Одновременно она сможет принять до 8 тысяч болельщиков. В то же время мы рассматриваем возможность в случае необходимости открыть еще одну фан-зону".

Впрочем, если очередного англо-немецкого противостояния все же не состоится, в Баку расстроятся не сильно. Интерес к матчу все равно колоссальный.

"Ажиотаж вокруг матча потрясающий. Достаточно сказать, что еще в марте, когда не были известны даже полуфиналисты турнира, сразу после поступления в продажу были выкуплены 21 тысяча билетов. Причем, 15 тысяч билетов из 64 предназначено для азербайджанских болельщиков", - рассказал Эльхан Мамедов.

Напомним, финал Лиги Европы состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.

Где смотреть:

9 мая, четверг

"Матч ТВ"

22:00 "Валенсия" - "Арсенал". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"

22:00 "Челси" - "Айнтрахт". Прямая трансляция