Новости

Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке 14:38
В Тверской области объяснили объявление химической тревоги 14:35
Россия и Иран договорились об упрощении визового режима 14:32
Британские археологи показали, как развлекались римские легионеры 14:31
На Филиппинах найдена 5000-летняя крепость с оружием 14:26
ФХР объяснила, почему Радулов не получил вызов в сборную 14:24
В Петербурге в Параде Победы примет участие звонарь со звонницей 14:22
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь 14:22
Раскрыта одна из тайн популярности кроссоверов 14:17
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку 14:16
Замначальника кузбасской полиции арестовали по делу о взятке 14:13
Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года 14:02
На Алтае нашли тела трех попавших под лавину туристов 14:01
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова 13:53
С 1 июня возобновится судоходство в районе Тушинского тоннеля 13:49
Путин примет участие в акции "Бессмертный полк" 13:37
Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы 13:30
На даче в Ленобласти нашли авиабомбу весом в четверть тонны 13:21
Кабмин поручил Минтрансу предложить меры по улучшению воздушных перевозок 13:21
Сбежавший с места ДТП под Калугой водитель попал в реанимацию 13:05
Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ 13:04
Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Платов 13:02
Глава Крыма опубликовал декларацию о доходах за 2018 год 13:00
В Самаре загорелся дебаркадер и два катера 12:58
Президенты России и Австрии проведут переговоры в Сочи 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 14:31
Рубрика: Спорт

В Баку ждут англо-немецкий финал Лиги Европы

Текст: Илья Соболев
Вслед за финалистами Лиги чемпионов в четверг определятся участники решающего матча во втором по престижу клубном турнире Старого Света – Лиге Европы.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

В ответных полуфинальных матчах в испанской Валенсии одноименный клуб примет английский "Арсенал", а еще один клуб с Туманного Альбиона, лондонский "Челси", на "Стэмфорд Бридж" сыграет с немецким "Айнтрахтом". 

Фото: Peter Byrne/PA via AP
"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с попаданием в финал ЛЧ

Теперь, когда "Ливерпуль" сотворил чудо в полуфинале Лиги чемпионов, выбив после гостевых 0:3 "Барселону", прогнозы стали еще более неблагодарным делом. "Арсенал" в первом матче на своем поле одолел "Валенсию" со счетом 3:1, но вряд ли теперь у кого повернется язык назвать это преимущество комфортным. Тем более, на выходных в английской Премьер-лиге "канониры" сыграли совершенно невразумительную ничью с "Брайтоном" - 1:1, а "Валенсия", наоборот, одержала в испанском чемпионате духоподъемную победу над "Уэской" - 6:2.

Неудивительно, что букмекеры в конкретном матче ставят на победу хозяев: соответствующий коэффициент составляет около 1.90. Вероятность победы "Арсенала" оценивается как 3.90. При этом шансов на выход в финал все же побольше у англичан - 1.30 против 3.50. Напомним, "Валенсию" устроит победа со счетом 2:0 или любая другая с разницей в три мяча.

В другой паре расклад на первый взгляд куда более однозначный. В первом матче "Челси" добился приятной выездной ничьей - 1:1. Теперь "Айнтрахту" в Лондоне нужно непременно идти в атаку. Не факт, что у немцев хватит сил.  В Бундеслиге "орлы" на днях разгромно уступили "Байеру" - 1:6. Может, копили эмоции на Лигу Европы?

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В среду суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Так или иначе, букмекеры в "Айнтрахт", можно сказать, не верят. Вероятность победы гостей на "Стэмфорд Бридж" оценивается коэффициентом 8.00. У "Челси" он 1.30. Что касается выхода в следующую стадию, тут тоже предпочтения однозначно на стороне англичан: 1.20 против 4.20.

То есть, вероятность английского финала высока. При том, что в Баку предпочли бы все же англо-немецкий финал. Об этом российским журналистам рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

"Лондонское дерби "Челси" - "Арсенал"  - всегда интересно. Но так же было бы любопытно увидеть у нас английско-немецкое противостояние. Это было бы выгодней и с точки зрения туристического бизнеса, и с точки зрения исторических параллелей. Ведь в 1966 году именно азербайджанский лайнсмен дал возможность английской сборной выиграть свой первый кубок мира". 

Речь, конечно, идет о легендарном Тофике Бахрамове, решение которого засчитать гол англичан в ворота немцев в финале ЧМ-1966 предопределило исход матча.

Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро

"Нам уже писали английские болельщики по этому поводу, - поведал Эльхан Мамедов. - Так что если английский клуб все-таки будет в финале, мы думаем создать уголок памяти Тофика Бахрамова. Наверняка английские фанаты захотят еще раз проявить уважение человеку, решение которого помогло сборной Англии стать чемпионом планеты".

Ожидания организаторов понятны. Если англо-немецкий финал, то речь идет о паре "Арсенал" - "Айнтрахт". Оба клуба успехами на международной арене не избалованы. "Арсенал", к примеру, лишь однажды, в 1994 году, выигрывал ныне несуществующий турнир Кубок обладателей кубков. А "Айнтрахт" в далеком 1980 году завоевывал Кубок УЕФА, аналог нынешнего трофея Лиги Европы. Так что если оба клуба все-таки поедут в Баку, то столице Азербайджана стоит ждать невиданного наплыва болельщиков. Организаторы к этому готовы.

"Честно говоря, нам повезло, что за год до нашего финала Лиги Европы именно в России происходил чемпионат мира, - поведал генсек АФФА. - Мы, конечно, воспользовались этой возможностью: наши представители правоохранительных органов, туристических компаний посещали матчи чемпионата мира, причем мы просили их концентрироваться не на самих матчах, а на том, что вокруг. Российский пример, я считаю, является в этом плане образцовым. Масштаб мероприятия, конечно, совсем другой. Но мы сделаем все, чтобы провести такой же праздник футбола. Например, мы совместно с оргкомитетом финала приняли решение увеличить размеры фан-зоны. Одновременно она сможет принять до 8 тысяч болельщиков. В то же время мы рассматриваем возможность в случае необходимости открыть еще одну фан-зону".

Фото: Reuters
Судья Сергей Карасев получил назначение на полуфинал Лиги Европы

Впрочем, если очередного англо-немецкого противостояния все же не состоится, в Баку расстроятся не сильно. Интерес к матчу все равно колоссальный.

"Ажиотаж вокруг матча потрясающий. Достаточно сказать, что еще в марте, когда не были известны даже полуфиналисты турнира, сразу после поступления в продажу были выкуплены 21 тысяча билетов. Причем, 15 тысяч билетов из 64 предназначено для азербайджанских болельщиков", - рассказал Эльхан Мамедов.

Напомним, финал Лиги Европы состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.

Где смотреть:

9 мая, четверг

"Матч ТВ"
22:00 "Валенсия" - "Арсенал". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"
22:00 "Челси" - "Айнтрахт". Прямая трансляция

Спорт Футбол Спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова
Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"