В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины

Москва не откажется от выдачи паспортов гражданина РФ жителям Донбасса - несмотря на возражения Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля, если Украина решит не признавать такие паспорта, заявил на брифинге: "Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа".

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет принято решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.