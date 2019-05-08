В парламенте РФ оценили решение Ирана по ядерной сделке

В Госдуме и Совфеде прокомментировали информацию о том, что Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по ядерной сделке, однако готов к переговорам с Европой в ее рамках.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому, что Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке. На такой шаг страна идет в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций. Кроме того, в письме речь идет о готовности к переговорам. Обращение отправлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии.

Объясняя мотивы США, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов напомнил об одностороннем выходе США из ядерной сделки. Он отметил, что тактика президента США Дональда Трампа себя не оправдала - Вашингтон выбрал язык ультиматумов в отношении Ирана.

Готовность Тегерана к переговорам парламентарий назвал хорошей тенденцией. "На межгосударственном уровне необходимо договариваться и решать возникающие проблемы путем переговоров, и избегать односторонних действий", - сказал Морозов в комментарии РИА Новости.

Он предположил, что все-таки США предпримут усилия, чтобы консолидировать политическую позицию и принять решение о продолжении переговоров.

В свою очередь, член международного комитета Совфеда Олег Морозов пришел к выводу, что Иран хочет сохранить ядерную сделку, пытаясь через европейцев надавить на США. "Иран исходит из того, что в сделке заинтересованы все, включая и его самого", - отметил сенатор.

Также видит перспективы сохранения плана глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

- Это еще не отказ от сделки, а, скорее, дипломатический демарш, - написал он в Facebook.

При этом Косачев отметил, что нетрудно понять решение Тегерана - пусть оно и не приветствуется. - И очень хотелось бы надеяться на то, что все ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения, - добавил сенатор.