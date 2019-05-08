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08.05.2019 12:05
Рубрика: Спорт

В среду суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Текст: Данила Жиляев

Совсем скоро будет поставлена точка в громком деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня в Пресненском суде Москвы им будет вынесен приговор.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Александр Кокорин: Прошу не ломать наши судьбы

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с октября прошлого года, когда они стали инициаторами драк в центре Москвы. В ходе конфликтов пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Следствие длилось несколько месяцев, за это время срок пребывания спортсменов под арестом продлевался несколько раз.

Рассмотрение дела по существу заняло около месяца. В ходе заседаний выступил ряд свидетелей, также дали показания потерпевшие. Обвинение потребовало для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев в тех же условиях. Какое решение примет суд, мы узнаем сегодня. Оглашение приговора запланировано на 14:00 по московскому времени.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Вокруг футбола Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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