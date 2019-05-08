В "Зарядье" прозвучит послание Щедрина Плисецкой

12 мая в концертном зале "Зарядье" на закрытии XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра - за дирижерским пультом будет стоять Валерий Гергиев.

В программе концерта "Поэтория" Родиона Щедрина на стихи Андрея Вознесенского, "Мученичество святого Себастьяна" Клода Дебюсси. И главное - новое сочинение Щедрина "Месса поминовения" для хора a capella, написанное в 2018 году.

Партитура посвящена жене Родиона Щедрина: "Майе Плисецкой - вечная память". К ней относится и слово "поминовение", а "мессу" автор выводит от латинского missio - "послание". Иными словами, это послание любимой женщине.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

Майя Плисецкая - человек-легенда, одна из величайших балерин мира. Ее судьба могла бы лечь в основу романа или телесериала - отец Плисецкой, крупный советский хозяйственник, в 1937-м был арестован и расстрелян. Позже арестовали и мать Плисецкой Рахиль Мессерер, она отправилась в лагерь вместе с грудным ребенком. Ее брат Азарий (Азарин) был известнейшим советским артистом, художественным руководителем театра Ермоловой, брат Асаф артистом балета и хореографом, сестра Суламифь известной балериной. Детей разобрали родственники - Александра взял дядя Асаф, Майю удочерила тетя.

В 1943 году Плисецкая поступила в труппу Большого театра и вскоре стала примой. Звание народной артистки СССР она получила в 1959-м. Творческая карьера Плисецкой пришлась на большую часть советской эпохи: в 1990-м ее вместе с Максимовой и Васильевым убрал из Большого главный балетмейстер Григорович.

Ее тетя Суламифь вместе со своим сыном Михаилом, артистом балета и балетмейстером, в 1980-м, во время гастролей Большого театра в Лондоне, попросили политического убежища. А кавалер трех орденов Ленина и звезды Героя Соцтруда Майя Плисецкая в советскую пору, еще до увольнения из Большого, стала художественным руководителем Римского театра оперы и балета и Испанского национального балета.

Ее брак с Марисом Лиепой продлился три месяца. С композитором Родионом Щедриным она прожила всю жизнь. По завещанию Плисецкой после его смерти их прах будет соединен и развеян над Россией. Таково ее собственное послание, перекликающееся с тем, что 12 мая прозвучит в "Зарядье"...