Видео: Как суд выносил приговор Кокорину и Мамаеву

"РГ" публикует видеозапись вынесения приговора по резонансному делу Кокорина и Мамаева.

Напомним, как уже сообщалось, в среду, 8 мая, судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова огласила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина - Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому. Все четверо признаны виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью потерпевшим.

Кокорину-старшему и младшему суд назначил полтора года колонии общего режима. Мамаеву и Протасовицкому наказание чуть мягче - год и пять месяцев колонии.