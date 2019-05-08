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08.05.2019 11:03
Рубрика: Видео

Видео: новый Suzuki Jimny презентовали в виде суперроликов

Текст: Вадим Давыденко

Suzuki решила напомнить о главных достоинствах Jimny - проходимости и маневренности - и сделала это так красиво и со вкусом, что после просмотра видео вам срочно захочется купить этот японский внедорожник. Или хотя бы ролики в виде внедорожника.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Видео снято для продвижения продаж в Австралии, но наверняка встретит отклик в сердцах автомобилистов всех континентов. Целую минуту роллер в надетых на ноги мини-Suzuki лихо мчится по грунтовке и полному бездорожью с камнями и густыми зарослями, играючи проходит ступенчатую лестницу и неровности брусчатки, легко разворачивается на полном ходу и управляемо идет задним ходом.

Сложно сказать, кто достоин большей похвалы - сам ли роллер, изготовители уникальных роликов (даже задние фары включаются!) или японский автоконцерн. Пожалуй, поаплодируем им всем и поставим лайк под видео.

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#видео #авто #Suzuki