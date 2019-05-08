Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 93-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-Ф3 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 27, ст. 3970; 2017, N 18, ст. 2664; 2018, N 52, ст. 8101) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить словами ", а также иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом";

2) в статье 5:

а) часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) содержащая изображение или описание сексуального насилия;";

б) пункт 1 части 3 после слов "психического насилия" дополнить словами "(за исключением сексуального насилия)";

3) статью 11 дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

"71. Организатор зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), посредством которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, обязан не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. В целях выполнения указанной обязанности, а также в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего реализацию входных билетов, приглашений и иных документов, предоставляющих право посещения зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), посредством которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, или лица, контролирующего проход на такое зрелищное мероприятие, сомнения в достижении лицом, желающим приобрести входной билет, получить приглашение или иной документ, предоставляющий право посещения зрелищного мероприятия, либо пройти на такое зрелищное мероприятие (далее - посетитель), совершеннолетия лицо, непосредственно осуществляющее реализацию входных билетов, приглашений и иных документов, предоставляющих право посещения зрелищного мероприятия, или лицо, контролирующее проход на такое зрелищное мероприятие, вправе потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого посетителя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

72. Порядок и условия присутствия (допуска) детей при проведении зрелищных мероприятий (включая демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании) определяются локальным актом организатора зрелищного мероприятия с учетом положений частей 3, 5 и 71 настоящей статьи.";

4) в статье 16:

а) в части 1 слова "запрещенной для детей," заменить словами "содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, упаковка информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона (при ее наличии),";

б) в части 2 слова "Информационная продукция, запрещенная для детей," заменить словами "Информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона,";

в) в части 3 слова "Информационная продукция, запрещенная для детей," заменить словами "Информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона,", слова "или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций" исключить;

г) дополнить частями 4 - 9 следующего содержания:

"4. Информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не допускается к распространению на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией организации из числа организаций, указанных в части 3 настоящей статьи, если нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не установлено, что информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, допускается к распространению на территориях конкретных населенных пунктов субъекта Российской Федерации на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией организации из числа организаций, указанных в части 3 настоящей статьи, но не менее чем пятьдесят метров от границ территорий указанных организаций. Такое решение орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает в том числе с учетом особенностей и плотности застройки в каждом конкретном населенном пункте субъекта Российской Федерации.

5. В целях информирования распространителей информационной продукции сведения о находящихся в границах муниципального образования организациях, указанных в части 3 настоящей статьи (с указанием их адреса, полного наименования, фирменного наименования (для коммерческих организаций), размещаются органом местного самоуправления на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в случае отсутствия технической возможности разместить данные сведения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данные сведения размещаются на официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Порядок размещения сведений о находящихся в границах муниципального образования организациях, указанных в части 3 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

6. Продажа, прокат, аренда, а также выдача из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, не допускается. В случае возникновения у продавца или арендодателя, непосредственно осуществляющих продажу, сдачу в прокат или аренду информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, сомнения в достижении лицом, желающим приобрести, взять в прокат или аренду указанную продукцию, совершеннолетия продавец или арендодатель вправе потребовать у этого лица документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого лица. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Продажа информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, с использованием автоматов не допускается.

8. Предоставление и размещение информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, и находящейся в фондах общедоступных библиотек, осуществляются общедоступными библиотеками в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.

9. При размещении анонсов фильмов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не допускается использование фрагментов указанных фильмов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании, классифицированного по категории информационной продукции, указанной в пунктах 1 - 4 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.";

5) статью 23 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона не распространяются на поступившую в фонды общедоступных библиотек до дня вступления в силу настоящего Федерального закона информационную продукцию.".

Статья 2

Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 2; 2009, N 52, ст. 6446; 2013, N 27, ст. 3477) после слов "законодательством Российской Федерации" дополнить словами "о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, законодательством Российской Федерации".

Статья 3

В части 102 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; N 52, ст. 5497; 2007, N 16, ст. 1828; 2011, N 30, ст. 4566, 4600; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2016, N 27, ст. 4214; 2018, N 15, ст. 2032) слова "или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций" заменить словами "или на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территориями указанных организаций".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Действие положений части 4 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" не распространяется на рекламу, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (в редакции настоящего Федерального закона).

4. Действие положений части 3 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Президент Российской Федерации В. Путин