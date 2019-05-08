Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101; 2007, N 49, ст. 6048; 2010, N 17, ст. 1988; N 49, ст. 6409; 2011, N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 30, ст. 4067; 2015, N 10, ст. 1409; N 29, ст. 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 1, ст. 52; N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863, 3891; N 27, ст. 4225, 4294; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840; N 32, ст. 5113) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 6 слова "(страхового возмещения)" исключить;

2) в статье 10:

а) в пункте 4 слова "(страхового возмещения)" исключить;

б) в пункте 5 слова "(страхового возмещения)" исключить;

3) в пункте 12 статьи 13 слова ", а также обязательство страховщика по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" исключить;

4) в статье 25:

а) в пункте 41 слова "минимально допустимое значение" заменить словами "порядок расчета", слова "установления такого значения)" заменить словами "расчета такого соотношения), а также его минимально допустимое значение";

б) в пункте 42 слова "пороговые значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, в случае несоблюдения которых" заменить словами "пороговое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, в случае несоблюдения которого".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2003, N 26, ст. 2566; 2005, N 30, ст. 3114; 2007, N 1, ст. 29; N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6438; 2010, N 6, ст. 565; N 17, ст. 1988; 2011, N 1, ст. 4; N 7, ст. 901; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; N 31, ст. 4746; 2018, N 1, ст. 32; N 32, ст. 5076; N 52, ст. 8102) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац восьмой после слов "настоящим Федеральным законом," дополнить словами "правилами обязательного страхования,";

б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"представитель страховщика в субъекте Российской Федерации (далее - представитель страховщика) - обособленное подразделение страховщика в субъекте Российской Федерации, выполняющее полномочия страховщика по рассмотрению требований потерпевших о страховом возмещении, прямом возмещении убытков, по организации осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, по организации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, а также по осуществлению страхового возмещения, прямого возмещения убытков, или другой страховщик, наделенный всеми или частью указанных полномочий и присоединившийся к соглашению о прямом возмещении убытков;";

2) в пункте 1 статьи 2 слово "иных" исключить, дополнить словами ", нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России)";

3) в статье 4:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве и въезжающего на территорию Российской Федерации, обязан иметь договор страхования гражданской ответственности, заключенный на условиях настоящего Федерального закона или в рамках международных систем страхования.";

б) подпункт "б" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"б) транспортных средств, которые не предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования и (или) не подлежат государственной регистрации;";

4) в пункте 1 статьи 5 слова "Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России)" заменить словами "Банком России";

5) в пункте 3 статьи 10:

а) в абзаце первом слова "при отсутствии документов, указанных в подпункте "е" пункта 3 статьи 15 настоящего Федерального закона," исключить;

б) подпункт "б" дополнить словами "при отсутствии документов, указанных в подпункте "е" пункта 3 статьи 15 настоящего Федерального закона";

6) в статье 11:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Страховщик принимает решение об осуществлении страхового возмещения либо о мотивированном отказе в осуществлении страхового возмещения на основании представленных потерпевшим документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и предусмотренных правилами обязательного страхования. Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, могут выдаваться полицией, аварийно-спасательными службами, выезжающими наместо дорожно-транспортного происшествия, медицинскими организациями.";

б) в пункте 6 слова "страховщика или представителя страховщика" заменить словами "сотрудника страховщика или иного уполномоченного страховщиком лица";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с правилами обязательного страхования заполняют извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданные страховщиками, и ставят в известность страхователей о дорожно-транспортном происшествии и заполнении таких извещений.";

7) в статье 111:

а) в подпункте "в" пункта 1 цифру "5" заменить цифрой "6", слова "бланк которого заполнен" заменить словом "заполненном";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Положения настоящей статьи распространяются на дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства, которое зарегистрировано в иностранном государстве и гражданская ответственность владельца которого застрахована в рамках международных систем страхования, с учетом особенностей, установленных в соответствии с подпунктом "ж" пункта 9 статьи 31 настоящего Федерального закона.";

в) в пункте 2:

в абзаце первом слова "бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненный" заменить словами "извещение о дорожно-транспортном происшествии, заполненное", после слов "транспортных средств," дополнить словами "если иное не установлено настоящим пунктом,", слово "бланка" исключить;

в абзаце втором слова "бланке извещения" заменить словом "извещении";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о дорожно-транспортном происшествии может быть составлено водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в виде электронного документа. Извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа составляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по форме, установленной Банком России.";

г) в пункте 4 цифру "5" заменить цифрой "6";

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. При оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей при наличии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств либо страхового возмещения в пределах страховой суммы, установленной подпунктом "б" статьи 7 настоящего Федерального закона, при отсутствии таких разногласий данные о дорожно-транспортном происшествии должны быть зафиксированы его участниками и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, одним из следующих способов:

с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия;

с использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", соответствующего требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия.

Страховщики обеспечивают непрерывное и бесперебойное функционирование информационных систем, необходимых для получения сведений о дорожно-транспортном происшествии, зафиксированных способами, указанными в настоящем пункте. Неполучение страховщиком сведений о дорожно-транспортном происшествии, зафиксированных его участниками и переданных в автоматизированную информационную систему обязательного страхования в соответствии с настоящим пунктом, не является основанием для отказа в страховом возмещении или при отсутствии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств для осуществления страхового возмещения в пределах суммы, установленной пунктом 4 настоящей статьи.";

е) в абзаце первом пункта 8 цифру "5" заменить цифрой "6";

8) статью 12 дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. В случае, если ответственными за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего при наступлении одного и того же страхового случая, признаны несколько участников дорожно-транспортного происшествия, страховщики солидарно осуществляют страховую выплату потерпевшему в части возмещения указанного вреда в порядке, предусмотренном пунктом 22 настоящей статьи. В этом случае общий размер страховой выплаты, осуществленной страховщиками, не может превышать размер страховой суммы, предусмотренной подпунктом "а" статьи 7 настоящего Федерального закона.";

9) в пункте 4 статьи 121:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Экспертом-техником признается физическое лицо, прошедшее профессиональную аттестацию и внесенное в государственный реестр экспертов-техников.";

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Профессиональная аттестация экспертов-техников и ее аннулирование осуществляются межведомственной аттестационной комиссией, создаваемой федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. В состав межведомственной аттестационной комиссии включаются представители федерального органа исполнительной власти в области транспорта, федерального органа исполнительной власти в области юстиции, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, Банка России, профессионального объединения страховщиков, уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также представители общественных организаций и эксперты в области независимой технической экспертизы транспортных средств.";

в) абзац второй считать абзацем четвертым и его после слов "экспертов-техников" дополнить словами ", положение о межведомственной аттестационной комиссии";

10) в статье 14:

а) в пункте 1:

подпункт "б" дополнить словами "либо указанное лицо не выполнило требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или оно не выполнило требование Правил дорожного движения Российской Федерации о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен";

подпункт "ж" признать утратившим силу;

в подпункте "к" слово "страхователь" заменить словами "владелец транспортного средства", слова "в виде электронного документа" исключить;

дополнить подпунктом "л" следующего содержания:

"л) вред был причинен указанным лицом при использовании транспортного средства с прицепом при условии, что в договоре обязательного страхования отсутствует информация о возможности управления транспортным средством с прицепом, за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям.";

б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5. Регрессное требование о возмещении вреда, причиненного транспортному средству, не может быть предъявлено к пешеходу в случае причинения вреда его здоровью либо к его родственникам или наследникам в случае его смерти в результате дорожно-транспортного происшествия с участием этого транспортного средства.

6. К профессиональному объединению страховщиков, осуществившему компенсационную выплату лицам, указанным в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, переходит право требования потерпевшего к лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в размере осуществленной компенсационной выплаты.";

11) в статье 141:

а) подпункт "б" пункта 1 после слова "застрахована" дополнить словами "по договору обязательного страхования";

б) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: "В этом случае у потерпевшего не возникает право на получение компенсационной выплаты на основании невозможности осуществления страхового возмещения страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего.";

12) в статье 15:

а) в пункте 3:

в абзаце первом слово "страхователь" заменить словами "владелец транспортного средства";

в подпункте "б" слово "страхователем" заменить словами "владельцем транспортного средства";

в подпункте "в" слово "свидетельство" заменить словами "выписка из единого государственного реестра юридических лиц", слово "страхователем" заменить словами "владельцем транспортного средства";

подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции:

"г) регистрационный документ, выданный органом, осуществляющим государственную регистрацию транспортного средства (свидетельство о государственной регистрации транспортного средства или свидетельство о регистрации машины), либо паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины и других видов техники при заключении договора обязательного страхования до государственной регистрации транспортного средства;

д) водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право управления самоходными машинами либо копия одного из указанных документов в отношении лиц, допущенных к управлению транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается с условием, что к управлению транспортным средством допущены только определенные лица);";

подпункт "е" дополнить словами ", либо свидетельство о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (за исключением случаев, если нормативными правовыми актами в области технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин проведение технического осмотра таких машин не требуется)";

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (в случае, если договор обязательного страхования заключается в отношении незарегистрированного транспортного средства), либо документ, подтверждающий право владения транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается в отношении арендованного транспортного средства).";

б) в абзаце первом пункта 31 слово "страхователь" заменить словами "владелец транспортного средства";

в) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. В случае представления владельцем транспортного средства ненадлежаще оформленного заявления о заключении договора обязательного страхования и (или) неполного комплекта документов страховщик в день обращения владельца транспортного средства сообщает ему об ошибках в оформлении указанного заявления и (или) о перечне недостающих документов.";

г) в пункте 4 слово "страхователь" заменить словами "владелец транспортного средства";

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Заключение договора обязательного страхования подтверждается предоставлением страховщиком страхователю страхового полиса обязательного страхования с присвоенным уникальным номером, оформленного по выбору страхователя на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствии с пунктом 72 настоящей статьи.

Бланки страховых полисов обязательного страхования с присвоенными уникальными номерами являются документами строгой отчетности, учет которых осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "п" пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона.

Страховщик вносит в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, сведения о заключенном договоре обязательного страхования не позднее одного рабочего дня со дня его заключения.";

е) в пункте 71:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"71. Страховщик предоставляет страховым агентам и страховым брокерам бланки страховых полисов обязательного страхования с присвоенными уникальными номерами, обеспечивает контроль за использованием ими указанных бланков и несет ответственность за их несанкционированное использование. Для целей настоящего Федерального закона под несанкционированным использованием бланков страховых полисов обязательного страхования понимается возмездная или безвозмездная передача чистого или заполненного бланка страхового полиса обязательного страхования владельцу транспортного средства или иному лицу без присвоения такому полису в установленном порядке уникального номера, а также несоответствие сведений об условиях договора обязательного страхования, содержащихся в заявлении о заключении договора обязательного страхования, сведениям, предоставленным страховщику и (или) отраженным в бланке страхового полиса обязательного страхования, переданного страхователю.";

в абзаце втором во втором предложении слово "бланка" заменить словами "уникального номера", слова "подпунктом "п" заменить словами "подпунктом "т";

ж) в пункте 72:

в абзаце втором слово "лицом" заменить словами "владельцем транспортного средства";

в абзаце третьем слово "страхователь" заменить словами "владелец транспортного средства";

в абзаце четвертом слова "направление страхователем" заменить словами "направление владельцем транспортного средства", слова "предоставляемых страхователем" заменить словами "предоставляемых владельцем транспортного средства";

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слово "страхователя" заменить словами "владельца транспортного средства";

в абзаце восьмом в первом предложении слово "страхователем" заменить словами "владельцем транспортного средства", слово "страхователю" заменить словом "ему", слова "и подписывается" заменить словом "подписывается", дополнить словами "и может быть распечатан на бумажном носителе", второе и третье предложения исключить;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"В случае, если при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа в соответствии с правилами обязательного страхования выявлена недостоверность представленных владельцем транспортного средства сведений, возможность уплаты страховой премии владельцу транспортного средства страховщиком на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не предоставляется. Страховщик информирует владельца транспортного средства о необходимости корректировки представленных им при создании заявления о заключении договора обязательного страхования сведений с указанием их недостоверности.";

абзац девятый считать абзацем десятым;

з) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Сведения о количестве наступивших страховых случаев по обязательному страхованию, количестве осуществленных страховых возмещений и об их размерах, о заявленных, рассматриваемых, но неурегулированных требованиях потерпевших о страховом возмещении и их размерах, о количестве отказов в страховом возмещении и иные сведения, предусмотренные правилами профессиональной деятельности, установленными в соответствии с подпунктом "с" пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, вносятся страховщиком в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней со дня получения страховщиком соответствующей информации или совершения им соответствующих действий.

По письменному требованию лица сведения, относящиеся к нему и указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются страховщиком бесплатно в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления такого требования.";

и) в абзаце первом пункта 11 слово "бланка" исключить;

13) в пункте 1 статьи 16:

а) в абзаце втором после слова "сезонное" дополнить словами "и иное временное", слово "календарном" исключить;

б) в абзаце третьем после слова "сезонное" дополнить словами "и иное временное", слово "специальных" и слово "календарном" исключить;

14) в статье 18:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Наряду с потерпевшим и выгодоприобретателем право на получение компенсационной выплаты после наступления событий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, имеют:

страховщик, приобретший в соответствии с пунктом 6 статьи 141 настоящего Федерального закона право на получение компенсационной выплаты;

лицо, приобретшее в порядке наследования право на получение компенсационной выплаты, если она потерпевшему не производилась;

представитель потерпевшего, право которого на получение компенсационной выплаты подтверждено нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, подпись потерпевшего на которой удостоверена администрацией медицинской организации, в которой потерпевший находится на излечении в стационарных условиях.

Лицо, приобретшее в порядке наследования право на получение компенсационной выплаты, вправе воспользоваться правами умершего потерпевшего, предусмотренными настоящим Федеральным законом, с момента выдачи ему соответствующего свидетельства о праве на наследство или постановления нотариуса о предоставлении наследнику умершего потерпевшего денежных средств для осуществления расходов на его достойные похороны.";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. По требованию лиц, указанных в пункте 21 настоящей статьи, иск об осуществлении компенсационной выплаты по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи, может быть предъявлен в течение трех лет со дня принятия арбитражным судом решения о признании такого страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.

По требованию лиц, указанных в пункте 21 настоящей статьи, иск об осуществлении компенсационной выплаты по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "г" пункта 1 настоящей статьи, может быть предъявлен в течение трех лет со дня дорожно-транспортного происшествия.";

15) в статье 19:

а) в пункте 1:

в абзаце первом после слова "осуществляются" дополнить словами "только в денежной форме", слова "имеющих право на их получение" заменить словами "указанных в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, путем перечисления сумм компенсационных выплат на их банковские счета, сведения о которых содержатся в требованиях об осуществлении компенсационных выплат";

в абзаце третьем слово "потерпевшим" заменить словами "лицами, указанными в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона,";

б) в абзаце первом пункта 2 слово "устанавливаются" заменить словом "осуществляются";

в) в пункте 3 слова "потерпевший обязан" заменить словами "лицо, указанное в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, обязано";

г) в пункте 4:

слово "потерпевшего" заменить словами "лица, указанного в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона,", слово "потерпевшему" заменить словами "такому лицу", слова "на банковский счет потерпевшего" заменить словами "на его банковский счет", дополнить предложениями следующего содержания: "За несоблюдение профессиональным объединением страховщиков предусмотренного настоящим пунктом срока осуществления компенсационной выплаты профессиональное объединение страховщиков по заявлению лица, указанного в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, уплачивает ему неустойку (пеню) за каждый день просрочки в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера компенсационной выплаты по виду причиненного вреда. При этом общий размер неустойки (пени), подлежащей выплате профессиональным объединением страховщиков на основании настоящего пункта, не может превышать размер компенсационной выплаты по виду причиненного вреда, определенный в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"При наличии разногласий между лицом, указанным в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, и профессиональным объединением страховщиков относительно исполнения последним своих обязательств по осуществлению компенсационных выплат, в том числе при несогласии такого лица с размером осуществленной компенсационной выплаты, до предъявления к профессиональному объединению страховщиков иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по осуществлению компенсационных выплат, лицо, указанное в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, обращается к профессиональному объединению страховщиков с претензией и документами, которые обосновывают претензию и предусмотрены правилами обязательного страхования в качестве приложения к претензии, направляемой потерпевшим страховщику в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 161 настоящего Федерального закона. Претензия подлежит рассмотрению профессиональным объединением страховщиков в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления. В течение указанного срока профессиональное объединение страховщиков обязано удовлетворить содержащееся в претензии требование о надлежащем исполнении обязательств по осуществлению компенсационной выплаты или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого требования.

Профессиональное объединение страховщиков вправе отказать в рассмотрении претензии, если лицом, указанным в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, представлен неполный комплект необходимых в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта документов и невозможно достоверно установить право этого лица на компенсационную выплату, а также ее размер. Уведомление об отказе в рассмотрении претензии направляется указанному лицу в течение пяти рабочих дней со дня ее получения профессиональным объединением страховщиков.";

д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. К отношениям между лицами, указанными в пункте 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, страхователями и профессиональным объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей".";

16) в статье 21:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Услуга по заключению договора обязательного страхования должна предоставляться в любом обособленном подразделении страховщика, осуществляющем заключение договоров по видам страхования, предусмотренным подпунктом 6 или 14 пункта 1 статьи 329 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Страховщик должен иметь в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя, уполномоченного на рассмотрение требований потерпевших о страховом возмещении и прямом возмещении убытков, организацию осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, а также на осуществление страхового возмещения и прямого возмещения убытков. При осуществлении страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания по месту нахождения представителя страховщика последний на основании решения страховщика организует осуществление такого ремонта.";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

17) в пункте 1 статьи 25:

а) подпункт "в1" изложить в следующей редакции:

"в1) организует распределение между своими членами уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования, ведет их учет и осуществляет контроль за их использованием, обеспечивает бланками, используемыми при осуществлении операций по страхованию в рамках международных систем страхования, и осуществляет контроль за их использованием;";

б) подпункт "в3" после слов "такого договора" дополнить словами "(уникальном номере страхового полиса обязательного страхования)";

18) в пункте 1 статьи 26:

а) подпункты "с" и "т" изложить в следующей редакции:

"с) состава сведений, передаваемых страховщиками в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, для учета заключенных договоров обязательного страхования, договоров перестрахования, договоров сострахования, договоров страхования в рамках международных систем страхования, учета убытков и досрочно прекращенных договоров страхования, договоров перестрахования, договоров сострахования, договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования;

т) порядка присвоения страховым полисам обязательного страхования уникальных номеров, распределения между членами профессионального объединения страховщиков таких уникальных номеров и обеспечения их бланками, используемыми при осуществлении операций по страхованию в рамках международных систем страхования, в зависимости от финансовой устойчивости и платежеспособности членов профессионального объединения страховщиков, а также соблюдения условий членства в профессиональном объединении страховщиков;";

б) в подпункте "ц" слова ", в том числе в случае оформления страхового полиса на бланке строгой отчетности," исключить;

19) в статье 28:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Средства, полученные профессиональным объединением страховщиков от инвестирования средств, составляющих резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат, а также от реализации прав требований, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона, направляются соответственно в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат.";

б) пункт 4 после слов "на осуществление компенсационных выплат" дополнить словами "и компенсацию недостающей части активов при передаче страхового портфеля";

20) в статье 30:

а) абзац первый пункта 32 после слов "такого договора" дополнить словами "(уникальном номере страхового полиса обязательного страхования)";

б) подпункт "д" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"д) документов, представленных потерпевшим страховщику в соответствии с пунктом 5 статьи 11 настоящего Федерального закона.";

21) в пункте 1 статьи 31 слова "зарегистрированного на территории" заменить словами "зарегистрированного в", после слов "владелец такого транспортного средства" дополнить словами "до пересечения Государственной границы Российской Федерации";

22) в пункте 1 статьи 32:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию проводится полицией при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, и осуществлении федерального государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. Водитель транспортного средства по требованию сотрудников полиции, уполномоченных на то в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан представить для проверки страховой полис обязательного страхования.";

б) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: "При пересечении Государственной границы Российской Федерации водитель транспортного средства по требованию сотрудников таможенных органов обязан представить для проверки страховой полис обязательного страхования либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"Органы, осуществляющие региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, осуществляют контроль за исполнением владельцами таких транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов техники). Лица, управляющие тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами, по требованию должностных лиц органов, осуществляющих региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, обязаны представить для проверки страховой полис обязательного страхования.

Страховой полис может быть представлен для проверки по требованию указанных в настоящем пункте сотрудников на бумажном носителе, а в случае заключения договора обязательного страхования в порядке, установленном пунктом 72 статьи 15 настоящего Федерального закона, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

Проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 31, ст. 4319; 2014, N 23, ст. 2930; 2018, N 18, ст. 2580) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 после слов "и которые зарегистрированы" дополнить словами "или подлежат государственной регистрации";

2) в пункте 1 статьи 14 слово "регистрации" заменить словами "государственной регистрации";

3) в части 1 статьи 17 слово "регистрации" заменить словами "государственной регистрации".

Статья 4

В пункте 2 части 4 статьи 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4700; 2014, N 52, ст. 7535; 2018, N 18, ст. 2579) слова "пунктом 7 статьи 4" заменить словами "подпунктом "г" или "д" пункта 5 части 1 статьи 4".

Статья 5

В части 8 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 27, ст. 3946; 2017, N 27, ст. 3925; 2018, N 24, ст. 3400) слова ", и действует до 30 сентября 2019 года включительно" исключить.

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) подпункт "б" пункта 1 исключить;

б) пункт 2 исключить;

2) части 2 и 5 статьи 2 признать утратившими силу.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 8, абзац третий подпункта "а", подпункт "б" пункта 10, подпункт "б" пункта 11 статьи 2, статьи 4, 5 и 6 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня его официального опубликования.

3. Подпункт "б" пункта 7, пункты 14, 15 и 19 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт "в" пункта 7, подпункт "и" пункта 12 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

5. Подпункты "а", "г", "д", "е" пункта 7 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

6. Положения статей 18 и 19 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям по осуществлению компенсационных выплат, которые возникнут из требований о компенсационных выплатах, поданных после дня вступления в силу пунктов 14 и 15 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин