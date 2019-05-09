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09.05.2019 20:13
Рубрика: Спорт

Летом "Барселону" покинут до десяти футболистов

Текст: Артур Нанян

Массовая распродажа намечается в "Барселоне" ближайшим летом. По информации испанских СМИ, уйти из стана "сине-гранатовых" могут сразу десять игроков.

Фото: AP Photo/Joan Monfort Фото: AP Photo/Joan Monfort
Фото: AP Photo/Joan Monfort

Абсолютно точно покинут команду арендованные у "Валенсии" и "Сассуоло" Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг. Ни один из них не произвел впечатления в "Барселоне". На двоих они провели лишь семь матчей за чемпионов Испании.

Покинет "Барселону" и Томас Вермален с Яспером Силлессеном. За голландского голкипера клуб намерен выручить 30 миллионов евро. Близки к уходу также Малком и Иван Ракитич. Хорват заинтересован в переезде на Туманный Альбион, где его хотят пригласить "Челси" и "Манчестер Юнайтед". "Барселона" не собирается также удерживать Дениса Суареса, Рафинью Алькантару и Самуэля Юмтити. Трансфер француза в другую команду может приблизить грядущая покупка Маттейса де Лигта. По сообщениям СМИ, каталонцы уже договорились о переходе капитана "Аякса".

Фото: Peter Byrne/PA via AP
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Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро. Но с тех пор он так и не сумел прижиться в новой обстановке. Апогеем неудач Коутинью в стане "сине-гранатовых" стал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4), после которого одно из известных зарубежных изданий поставило футболисту оценку "0".

Помимо де Лигта и Фрэнки де Йонга, о переходе которого было объявлено официально еще пару месяцев назад, "Барселона" намерена приобрести еще несколько игроков. В частности, форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Француз - приоритетная трансферная цель каталонцев. При этом по Гризманну "сине-гранатовые" не хотят предпринимать никаких действий до 1 июля. С этой даты отступные в его контракте сократятся с 200 миллионов евро до 120 миллионов.

Почти наверняка со следующего сезона "Барселону" будет тренировать другой специалист. С Эрнесто Вальверде соглашение продлено не будет. Очень вероятно, что его место займет бывший защитник "сине-гранатовых" и рулевой голландской сборной Рональд Куман. Также рассматривается кандидатура наставника "Аякса" Эрика тен Хага.

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