Макрон предложил обсудить ядерную сделку с Ираном на саммите ЕС

Вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен стать предметом обсуждения на неформальном саммите глав государств и правительств Евросоюза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы, без сомнения, обсудим этот вопрос", - уточнил президент, отметив при этом, что Франция остается приверженной ядерной сделке.

По словам Макрона, Париж выступает за дополнение СВДП с учетом иранской деятельности в ракетной сфере и деятельности в регионе. Тем самым президент фактически поддержал американские подходы к проблеме.

Между тем Иран информировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о прекращении выполнения отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Речь идет об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана и тяжелой воды.

Напомним, в румынском городе Сибиу 9 мая пройдут неформальные переговоры лидеров 27 стран ЕС без участия Великобритании, на которых будет обсуждаться "стратегическая повестка" и задачи на период до 2024 года.