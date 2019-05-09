"Не договорили": Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в четверг в возрасте 59 лет.

По некоторым данным, он ехал на мотоцикле в районе улицы Земляной вал, затем ему стало плохо с сердцем. Политики, друзья и коллеги называют его яркой личностью и звездой русской журналистики​​​.

"Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни черное. Отчаянное, что ли. Не договорили", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи в семье военного летчика, окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Имел три квалификации: "преподаватель русского языка как иностранного", "переводчик с испанского языка" и "переводчик с португальского языка".