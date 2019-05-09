Около 700 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" в Москве

В колоннах "Бессмертного полка" в Москве прошли около 700 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шествие, начавшееся около 15:00 еще продолжается, но подходит к концу.

Вечером 9 мая в центре столицы прошел сильный дождь с грозой, однако шествию это не помешало - люди продолжали идти под зонтами с фотографиями близких ветеранов в руках. Многие пели песни военных лет.

Принял участие в акции и мэр столицы Сергей Собянин. Шествие "Бессмертного полка" в Москве этом году проходит от станции метро "Динамо" на Ленинградском проспекте по прямой до Красной площади - длина маршрута составляет около 4,5 километра.