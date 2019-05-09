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09.05.2019,  
09:40

Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

В 10:00 на Красной площади начнется военный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По кремлевской брусчатке пройдут более тринадцати тысяч солдат, офицеров, курсантов военных училищ и воспитанников кадетских корпусов. Впервые примут участие в параде батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

По главной площади страны проедут 132 единицы военной техники. Одной из новинок станет новый парадный автомобиль - кабриолет Aurus Senat. В небе над столицей пролетят 74 самолета и вертолета.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Сайт "РГ" проведет онлайн-трансляцию парада.

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