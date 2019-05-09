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09.05.2019 09:33
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Последний ветеран 354-й дивизии приехал в Москву почтить земляков (видео)

Текст: Анна Малинина

Шел в атаку яростный сорок первый год. У деревни Крюково погибает взвод...

Всем знакомы строки этой песни. В ней поется о подвиге героев, которые удерживали последний рубеж перед Москвой в переломные дни ноября - декабря 41-го. Тогда плечом к плечу с бойцами 316-й Панфиловской дивизии встали солдаты только что сформированной дивизии полковника Дмитрия Алексеева - 354-й стрелковой.

За годы войны дивизия пройдет с боями 2000 километров. Ее солдаты освободят Смоленщину, будут сражаться под Ржевом и на Курской дуге. Затем - Белоруссия, Польша, Германия. Но все это потом. А тогда, на 41-м километре Ленинградского шоссе, дивизия намертво встала на пути врага и приняла боевое крещение. За первые десять дней ожесточенных боев соединение потеряло более 3000 человек. Но свою задачу солдаты выполнили. Путь фашистов к Москве был отрезан.

Александр Константинович Дручков - похоже, последний из тех, кто воевал под знаменами 354-й дивизии. Накануне Дня Победы он приехал в Москву с целой делегацией: дочь, правнук, а также учителя и ученики из 14-й школы города Кузнецка Пензенской области. С каждым годом Александру Константиновичу становится все труднее путешествовать. Но посетить памятные места, где сражались земляки, и рассказать об этом молодым - для нашего героя дело чести. "Российской газете" выпала уникальная возможность провести два майских дня с ветераном и побеседовать с ним о фронтовых днях. О легендарной 354-й стрелковой Калинковичской дивизии от первого лица - в нашем видео.

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