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09.05.2019 23:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве состоялся праздничный салют

Текст: Юрий Гаврилов

Праздничный салют в столице традиционно начался в 22 часа и длился десять минут. В ходе торжественного воинского ритуала вечернее московское небо раскрасили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Тридцать праздничных залпов в День Победы дали из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1942 года, последние установили на  Воробьевых горах и Поклонной горе.

Каждая салютная установка на базе автомобиля КАМАЗ-5350 состоит из 6 модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой разрывов.

Как сообщили "РГ" в Минобороны, вечернее огненное шоу устроили по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы. Чтобы салют был красочным и интересным, предварительно с помощью специального программного обеспечения проектируется и моделируется его сценарий, что позволяет создавать бесконечное разнообразие картин. Он определяет, в каком порядке, количестве, в какое время должно выстрелить то или иное фейерверочное изделие.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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В соответствии с готовым сценарием программируется управление салютными установками. Оператору салютной установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Эту систему профессионально использовали солдаты и офицеры единственного в Вооруженных силах РФ отдельного салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Воинская часть под командой полковника Вячеслава Парадникова дислоцируется в подмосковных Ватутинках и постоянно участвует в торжественных мероприятиях столичного и федерального уровня.

В День Победы военнослужащие дивизиона использовали для красочного вечернего шоу более 50 видов фейерверочных изделий.

Каждое имеет имя собственное, что символизирует неповторимость цветовой гаммы и графики. Фейерверки радуют не только глаз, но и ухо. Даже их названия звучат празднично - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка"…

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