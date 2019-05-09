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09.05.2019 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославле День Победы отметили парадом и фигурами высшего пилотажа

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Ирина Штольба

В Ярославле отметили 74-ю годовщину Великой Победы, 75-летие освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 125-летие со дня рождения маршала Федора Ивановича Толбухина.

В параде, прошедшем на главной площади города - Советской, участвовали офицеры и курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, представители региональных управлений МВД, Росгвардии, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, ФСИН, кадеты, юнармейцы.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады

Перед ярославцами проехали собранный в 1943 году и участвовавший в боях легендарный танк Т-34, сконструированный уроженцем ярославской земли Михаилом Кошкиным, знаменитая бесствольная система полевой реактивной артиллерии "Катюша", автомобили времен войны, специальная техника силовых ведомств и самые современные ракетные комплексы, стоящие на боевом дежурстве сегодня.

А в воздух поднялся героический советский штурмовик Ил-2, который солдаты вермахта называли "черной смертью". Причем это была машина, собранная не после войны, а участвовавшая в сражениях и сбитая в ноябре 1943 года при выполнении боевого задания в Мурманской области. Затонувший в озере Кривое штурмовик удалось поднять лишь в 2012 году. На реставрацию самолета, которым занимался фонд содействия сохранению военно-исторического наследия и созданию коллекции исторических самолетов "Крылатая память Победы", ушло четыре года. При этом удалось сохранить 65 процентов оригинальных элементов конструкции. Впервые этот возрожденный самолет участвовал в праздновании Дня Победы в 2018 году, тоже в Ярославле.

Кроме того, над центром города, над Советской площадью и куполами церкви Ильи Пророка фантастическое авиашоу сегодня устроила семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина. Причем знаменитая летчица показала высший пилотаж дважды: сначала - во время парада военной техники, а потом - над Бессмертным полком, из-за чего 25-тысячная колонна горожан с фотографиями родственников - героев войны на какое-то время даже остановилась: люди как завороженные смотрели на бесстрашные и совершенно нереальные "выкрутасы" в небе.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная боевая техника

В нынешнем году 9 мая для ярославцев - тройной праздник. Потому что они имеют самое непосредственное отношение к отмечаемому в эти дни 75-летию освобождения Крыма. 4-й Украинский фронт под командованием уроженца ярославской земли генерала армии (впоследствии - маршала Советского Союза) Федора Толбухина сыграл решающую роль в Крымской наступательной операции 8 апреля - 12 мая 1944 года, завершившейся освобождением полуострова от захватчиков. А в июле нынешнего года будет отмечаться 125-летие со дня рождения этого прославленного маршала, потом освобождавшего Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию и Венгрию.

В честь Героя Советского Союза, кавалера ордена "Победа" маршала Федора Толбухина в День Победы-2019 в Ярославле прозвучала написанная к этой дате песня "Мой маршал". И в этот же день был объявлен старт одноименной фотоакции: горожан и гостей города пригласили делать снимки на фоне памятника маршалу на Юбилейной площади или на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, и выкладывать их в группу в соцсетях. Победители получат пригласительные билеты на выставку "12 сражений маршала Толбухина", которая пройдет в КЗЦ "Миллениум" в сентябре этого года.

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