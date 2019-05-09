В Москве на "желтой" линии метро восстановили движение после сбоя

В Москве на Солнцевской линии метро вечером 9 мая произошёл сбой, из-за которого было временно прекращено движение поездов между станциями "Говорово" и "Раменки".

Как сообщается на официальной странице подземки в Twitter, движение прерывалось по техническим причинам и было оперативно восстановлено.

Движение поездов на Солнцевской линии (8А) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 мая 2019 г.

Сейчас поезда следуют по обычному графику.

Солнцевская линия, напомним, тринадцатая по счету в московском метро. Первый ее участок был открыт в январе 2014 года. Сейчас на линии 16 станций.