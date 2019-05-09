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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Валерий Гергиев с Денисом Мацуевым выступят сегодня на Поклонной горе

Текст: Северьян Цагарейшвили
Традиционный общедоступный концерт Московского Пасхального фестиваля 9 мая на Поклонной горе состоится в 13 часов. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят вместе с Денисом Мацуевым. А накануне оркестр Мариинки выступал на пасхальном железнодорожном маршруте в Самаре и Нижнем Новгороде. В Самаре музыканты сыграли два концерта на сцене Театра оперы и балета. Прозвучали сочинения Мендельсона, Чайковского, Стравинского и Прокофьева, а также был исполнен первый акт "Тангейзера" Рихарда Вагнера.
Фото: Московский Пасхальный фестиваль. Автор Александр Шапунов Фото: Московский Пасхальный фестиваль. Автор Александр Шапунов
Фото: Московский Пасхальный фестиваль. Автор Александр Шапунов
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Гергиев: Мы уже посетили четырнадцать городов за десять дней, добрались даже до Сибири - до Томска, до Кемерово. В Самаре, помимо прочего, прозвучал первый акт труднейшей оперы Вагнера - "Тангейзер". Возможно, она и не показалась публике такой трудной, но если бы не высококлассный тенор, то опера была бы сплошным мучением. Хорошо, что сейчас мы представляем самые разные "пласты" мирового репертуара. Я обещал, что будет больше оперы. Это гораздо более трудный для подъема жанр. Но это стоит того!

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Мы недавно исполняли в Самаре целиком музыку балета "Дафнис и Хлоя" Равеля: он очень редко звучит целиком, нужен огромный хор, огромные оркестровые ресурсы - для нас это было памятное событие. Оперный театр в Самаре был замечательно отреставрирован, он имеет определенную историческую миссию и построен и для будущих поколений. Из многих российских театров он первый прошел основательную реконструкцию, и мы были в числе первых коллективов, которые побывали здесь. Это театр, с которым мы уже начали обмен: наши артисты приезжают сюда и будут приезжать еще больше. Я думаю, наше сотрудничество будет развиваться. Губернатор Самары всячески стремится к тому, чтобы культурные традиции не просто сохранялись, а расширялись.

Мы не собьемся с курса: у нас опора на крепчайшие основы русской музыкальной традиции. Главное - не удариться в коммерцию, в ширпотреб, этого нельзя допускать. Ведь очень мало стран в мире, кроме России, у которых столько великих композиторов. Их именам поклоняется весь мир.

Между тем,

Сегодня в Москве Валерий Гергиев выступит дважды: днем - на Поклонной горе, вечером - в Концертном зале "Зарядье", где будет дирижировать оперой "Царская невеста" Николая Римского-Корсаова в спектакле Приморской сцены Мариинки.

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