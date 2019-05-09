В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории Иркутской области из-за сложной ситуации с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации в Нижнеудинском и Боханском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, решение о введение режима ЧС было принято главами муниципальных образований. Кроме того, спасатели напоминают, что на территории 18 лесничеств с сегодняшнего дня введено ограничение на посещение лесов для граждан, а также транспортных средств. Также запрещается проводить в лесах любые пожароопасные работы. В ведомстве уточнили, что ограничение будет действовать до 14 мая.

Спасатели продолжают работать с населением. За минувшие сутки 913 межведомственных групп провели обход 4,5 тысяч дворов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 6,3 тысячи человек. Несмотря на действующий на территории региона особый противопожарный режим, при обходе были выявлены 16 возгораний сухой травы, в связи с чем на нарушителей были составлены административные протоколы.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сотрудники министерства лесного комплекса в ночь на 9 мая предотвратили переход лесного пожара на 21 населенный пункт. Накануне удалось ликвидировать 17 возгораний общей площадью 869,7 га, из которых 794,7 гектара покрыты лесом. На утро 9 мая удалось локализовать сем очагов пожара площадью 3,5 тысячи гектара. Активное горение зафиксировано на территории лесного фонда в 20 очагах. Общая площадь - 12,4 тысячи гектаров. Кроме того, остается действующим пожар площадью 1100 га в Иркутском района на территории национального парка "Заповедное Прибайкалье". На борьбу с огнем брошена группировка из 974 человек и 313 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле главы Иркутской области Сергея Левченко. В ходе выездного заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций власти региона призвали население не поддаваться панике. Как отметил первый замгубернатора Руслан Болотов, с мест поступают ложные сообщения о том, что огонь уничтожил целые поселки. Однако после проверки выясняется, что это не так. Такие ложные сообщения появляются не только в соцсетях, но и приходят порой от глав муниципалитетов. Это отвлекает силы и средства от тушения основных очагов пожара. Члены комиссии призвали жителей не поддаваться панике и сообщать о ЧП в специализированные службы.