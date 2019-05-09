Новости

В архангельском "Бессмертном полку" прошла рота Северных конвоев 18:12
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров 18:04
Президент Сербии поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы 17:58
Эксперт оценила исследование о пользе жвачки для похудения 17:28
В Ярославле День Победы отметили парадом и фигурами высшего пилотажа 17:28
Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми 17:10
95-летие Булата Окуджавы отметят большим "Виртуальным квартирником" 16:57
Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" 16:54
Больше миллиона человек прошли в "Бессмертном полку" в Петербурге 16:48
В Киеве активистку задержали лишь за напоминание о георгиевской ленте 16:39
Спасатели подняли Знамена Победы на горные вершины Крыма 16:37
Исследование: ожирение взрослых приобретает масштаб эпидемии 16:24
Мурманск отметил День Победы парадом авиации и раритетных танков 16:22
Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" 16:21
Сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты 16:12
Под Тверью лось отправил в больницу двух человек 15:56
В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады 15:55
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки 15:53
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи 15:40
Макрон предложил обсудить ядерную сделку с Ираном на саммите ЕС 15:14
В Петрозаводске над военным парадом пролетели истребители Су-35 15:01
В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная боевая техника 15:00
Посол РФ: Народы Югославии внесли важный вклад в победу над фашизмом 14:47
В Туле на парад вышли боевые роботы 14:45
Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории Иркутской области из-за сложной ситуации с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации в Нижнеудинском и Боханском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки

По данным ведомства, решение о введение режима ЧС было принято главами муниципальных образований. Кроме того, спасатели напоминают, что на территории 18 лесничеств с сегодняшнего дня введено ограничение на посещение лесов для граждан, а также транспортных средств. Также запрещается проводить в лесах любые пожароопасные работы. В ведомстве уточнили, что ограничение будет действовать до 14 мая.

Спасатели продолжают работать с населением. За минувшие сутки 913 межведомственных групп провели обход 4,5 тысяч дворов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 6,3 тысячи человек. Несмотря на действующий на территории региона особый противопожарный режим, при обходе были выявлены 16 возгораний сухой травы, в связи с чем на нарушителей были составлены административные протоколы.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сотрудники министерства лесного комплекса в ночь на 9 мая предотвратили переход лесного пожара на 21 населенный пункт. Накануне удалось ликвидировать 17 возгораний общей площадью 869,7 га, из которых 794,7 гектара покрыты лесом. На утро 9 мая удалось локализовать сем очагов пожара площадью 3,5 тысячи гектара. Активное горение зафиксировано на территории лесного фонда в 20 очагах. Общая площадь - 12,4 тысячи гектаров. Кроме того, остается действующим пожар площадью 1100 га в Иркутском района на территории национального парка "Заповедное Прибайкалье". На борьбу с огнем брошена группировка из 974 человек и 313 единиц техники.

С эвакуированного курганского поселка сняли угрозу пожара

Ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле главы Иркутской области Сергея Левченко. В ходе выездного заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций власти региона призвали население не поддаваться панике. Как отметил первый замгубернатора Руслан Болотов, с мест поступают ложные сообщения о том, что огонь уничтожил целые поселки. Однако после проверки выясняется, что это не так. Такие ложные сообщения появляются не только в соцсетях, но и приходят порой от глав муниципалитетов. Это отвлекает силы и средства от тушения основных очагов пожара. Члены комиссии призвали жителей не поддаваться панике и сообщать о ЧП в специализированные службы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки